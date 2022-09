Tras ser destrozado, Chris Rock se va de EU y lanza duro mensaje a Will Smith: "Hijo de pu..."

Liverpool, Inglaterra.- El pasado martes, 30 de agosto, el afamado comediante, Chris Rock, tuvo una mala racha en redes sociales, luego de que hiciera un desafortunado comentario, mismo que no fue bien recibido por la comunidad de Twitter, quienes comenzaron a reflexionar que, tal vez, "Will Smith tenía razón en abofetear" al actor de Son Como Niños, tal y como mencionó un usuario de la aplicación del pájaro azul. A tres días de dichos eventos, el exintegrante de Saturday Night Live, se habría marchado de Estados Unidos, para hacer una dura crítica al protagonista de Hombres de Negro.

Como se mencionó en un principio, hace unos días Chris se encontraba haciendo un show de stand up, en Airzona Republic, cuando declaró que La Academia lo habría invitado a ser el anfitrión de los galardones del próximo 2023, hecho al que se habría negado, porque según él, sería como pedirle a "Simpson que regresara la restaurante donde dejó sus anteojos, antes de que la mataran". Este comentario fue una clara referencia al feminicidio de Nicole Brown Simpson, quien fue apuñalada en el año 1994, crimen que fue atribuido al exmarido de la víctima, OJ Simpson.

Fotografía de Nicole Brown Simpson

Debido a lo turbio del caso anteriormente narrado, la comunidad de Twitter linchó a Chris Rock por la comparación de la bofetada que Will Smith le dio luego de que Rock le hiciera una broma a su esposa, Jada Pinkett, frente a un asesinato tan sórdido como fue el de Nicole. Luego de estos hechos, el comediante se marchó a Liverpool, para presentar un espectáculo en el M&S Arena, en Reino Unido.

Fue durante su estancia en esta zona del mundo cuando brindó una entrevista sobre los hechos ocurridos la infame noche de Los Oscar del 2022. En determinado momento, el entrevistador cuestionó a Chris sobre sí la bofetada de Will Smith le "dolió", motivo por el que el famoso habló un poco más a profundidad de lo ocurrido en aquel instante, así como en los sentimientos que tiene hacía el protagonista de Soy Leyenda.

Maldita sea... el hijo de pu... me golpeó por una broma tonta, la broma más bonita que he contado. Will dio la impresión de ser una persona perfecta durante 30 años, se arrancó la máscara y nos mostró que era tan feo como el resto de nosotros. Cualesquiera que sean las consecuencias... espero que no se vuelva a poner la máscara y deje respirar su verdadero rostro", señaló el famoso