Tras volverse mujer y salir del clóset, querido comediante llega a Univisión y manda mensaje

Texas, Estados Unidos.- Luego de forjar una importante carrera en la comedia, cobijado por Televisa, un querido actor y conductor decidió expandir sus horizontes por lo que, luego de haber salido del clóset e incluso convertirse en mujer, se marchó de San Ángel y llegó a Univisión, casi al mismo tiempo, el histrión envió un tremendo mensaje a una afamada celebridad que actualmente se encuentra hospitalizada y recuperándose de una importante cirugía.

Se trata de Adrián Uribe, quien llegó a conquistar al público mexicano con sus personajes como 'El Vitor', 'Serapio Treviño' e incluso se le vio 'salir del clóset' con 'Carmelo'. El actor no temió en demostrar cuan multifacético podía llegar a ser, ya que, en algunos espectáculos incluso llegó a vestirse de mujer, tal fue el caso de cuando daba vida a 'Celostina', pero esto lo hacía, sobre todo, cuando se juntaba con sus compañeros y amigos, Omar Chaparro y Adal Ramones.

Adal Ramones y Adrián Uribe en el 'Gordo y la Flaca'

De hecho, el conductor de 100 Mexicanos Dijieron y ¿Quién es la máscara? Fue visto durante la tarde de este viernes, 2 de septiembre, en el foro de grabación de El Gordo y la Flaca, en Univisión, junto al conductor de Otro Rollo, la razón de esto es porque fueron a promocionar su espectáculo de stand up, Chavo Rucos, mismo que se presenta únicamente en Estados Unidos; sin embargo. Parece ser que ambos famosos se encontraban emocionados de llegar al afamado programa de espectáculos, ya que, fue le mismo Uribe quien compartió la noticia entre sus historias de Instagram.

Cabe señalar que su participación en el show de farándula, no fue lo único que Adrián presumió en la red social de la cámara, ya que, en otro publicación se podía ver una fotografía del comediante de Nosotros los guapos, en compañía de Eugenio Derbez, ¿la razón? Como muchos sabrán, hace algunos días el actor de No eres tú, soy yo, sufrió un inesperado accidente y actualmente se encuentra en recuperación de una cirugía, pero más allá de esto, hoy también es el cumpleaños del padre de Vadhir, por lo que Adrián no desaprovechó la oportunidad y le envió un pequeño mensaje al histrión.

