Adiós 'Hoy': Tras abandonar TV Azteca, villano de novelas renuncia a Televisa y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien llevaba al menos 7 años fuera de la pantalla de TV Azteca y recientemente renunció a Televisa, reapareció la mañana de este martes 20 de septiembre en el programa Venga la Alegría y dio un duro golpe al matutino Hoy. Se trata de Arap Bethke, quien apareció en la televisora de San Ángel por primera vez cuando apenas era un niño de 11 años actuando en El club de Gaby.

Posteriormente hizo melodramas como Clase 406 y RBD: La familia, pero finalmente se integró de lleno a las filas de Telemundo donde participó en entrañables proyectos como Tierra de pasiones y Los Victorinos. Sin embargo, a partir del 2012 decidió unirse a las filas de la empresa del Ajusco, donde le permitieron actuar en exitosos melodramas como Amor cautivo, Corazón en Condominio y Tanto amor.

Debido a que ya no cuenta con exclusividad en ninguna televisora, en 2017 Bethke finalmente regresó a Televisa con la serie La Piloto y luego participó en Descontrol, además de que fue parte del remake del melodrama La usurpadora. En tanto que este 2022 el keniano-mexicano recibió la oferta de unirse al elenco de Mujer de Nadie como villano y hasta llegó a visitar el foro del programa Hoy para promocionar su proyecto.

Pero a pesar de que este proyecto televisivo, donde compartió créditos con Livia Brito, Marcus Ornellas y Azela Robinson, acaba de llegar a su fin, Arap ya anunció su regreso a Telemundo como protagonista de la nueva serie Juego de Mentiras que realizará al lado de las actrices Altair Jarabo y María Elisa Camargo. De hecho el rodaje de este drama televisivo ya comenzó en Miami, Florida.

Sin embargo, la noche de ayer de ayer lunes 19 de septiembre Arap regresó a México pues fue invitado especial en la alfombra roja por la película Mal de Ojo. Reporteros de Venga la Alegría y otros medios se acercaron al guapísimo galán para cuestionarlo acerca de los escándalos que ha tenido su amiga cubana Livia Brito con la prensa y él fue tajante: No se meterá en esta polémica porque no le corresponde.

Bethke de 42 años mencionó que él no puede opinar de un suceso que no presenció y sostuvo que jamás dará su opinión al respecto: "No voy a opinar de lo que ella hizo, la verdad no conozco exactamente la historia, no estuve ahí, no puedo opinar", declaró ante las cámaras de TV Azteca. Esto provocó que Flor Rubio se molestara pues considera que él debería de hablar de todos los "temas que son del interés público".

