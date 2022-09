"Lo superaremos": Adam Levine aclara si fue infiel o no mientras su esposa espera otro bebé

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Mientras el público aún se centra en la supuesta infidelidad que Gerard Piqué tuvo desde 2012, eventos que llevaron a romper su relación con la cantante colombiana Shakira, una nueva polémica envuelve a la música y es que el cantante de la agrupación de pop Maroon 5, Adam Levine, presuntamente también tuvo un amorío con una modelo identificada como Sumner Stroh quien a través de las redes sociales compartió los mensajes que éste le enviaba y donde le aseguraba estar enamorado de ella.

Cabe destacar que con base a lo expuesto por la antes mencionada, el intérprete de temas como This Love, Moves like Jagger o She Will be Loved, incluso llegó a pedirle a la modelo autorización para nombrar a su segunda hija como ella, bebé que tuvo con la también modelo de Victoria's Secret, Behati Prinsloo con quien lleva más de ocho años de casados y hasta espera a un tercer hijo del cantante.

Adam Levine y su esposa, la modelo Behati Prinsloo. Foto: Instagram @adamlevine

"Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria's Secret", declaró la modelo en su plataforma social generando polémica.

Tras esta ola de rumores, el vocalista de 43 años de edad de inmediato recurrió a las plataformas sociales en donde mostró su postura, pues como se mencionó anteriormente, está casado desde hace tiempo y su esposa recientemente confesó que la cigüeña estaría por llegar a su hogar por tercera vez, evento por el cual ambos quieren dejar la polémica de lado y romper el silencio respecto a si hubo tal infidelidad o no.

La modelo Sumner Stroh evidenció presunto romance con Adam Levine. Foto: Instagram @sumnerstroh

Con un breve comunicado, Levine inicia con el hecho de saberse envuelto en polémica y reconoce que hizo mal en entablar una conversación con alguien que no fuera su esposa, esto debido a que en las pláticas que Stroh compartió en TikTok se muestra el perfil verificado del líder de Maroon 5, quien incluso hace referencia en que tal platica pudo haber sido algo "coqueta"; sin embargo, remarca que no hubo infidelidad de su parte aunque sí "cruzó la línea" como él lo ve.

"No tuve ninguna aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas productivas para remediarlo con mi familia", aseveró.

El vocalista insiste en que para él lo más importante es su familia y por ello, insistió que en el pasado fue una persona ingenua y "estúpida" que estuvo a punto de arriesgar todo; no obstante insistió en que no hubo tal infidelidad aunque ello no lo exime de lidiar con la responsabilidad de sus actos, evento por el que terminó su comunicado con la frase "Los superaremos y los superaremos juntos".

Foto: Instagram @adamlevine

Fuente: Tribuna