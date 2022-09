¿No lo soportó? Tras recibir desplante de Carlos III, Meghan Markle hace lo impensable

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Desde que la Reyna Isabel II perdió la vida el pasado 8 de septiembre del presente año, el Rey Carlos III se habría encargado de hacerle saber a su nuera, Meghan Markle, que no es bien recibida por la Familia Real. Y es que, el monarca dio mucho de qué hablar después de que le dijo a su hijo menor, Harry Windsor, que no llegara al castillo de Balmoral, en Escocia, junto con su esposa, puesto no sería bien recibida por la familia.

A partir de aquel momento, varias fueron las fuentes de palacio que filtraron información de que el exesposo de Diana Spencer estaba planeando retirar a los hijos de la polémica pareja, Archie y Lilibeth de sus derechos reales, por lo que, de ser ese el caso, los menores ya no podrían ser considerados príncipe y princesa, respectivamente. También se sabe que está planeando retirar a Harry y al infame Duque de York, Andrés, de las personas que pueden sustituirlo en eventos públicos.

Meghan Markle en el entierro de Isabel II

Créditos: Internet

Por otro lado, Harry Windsor y la actriz de Suits recibieron dos desplantes públicos en menos de tres días. El primero fue cuando no los invitaron a la reunión de lideres mundiales en conmemoración del fallecimiento de la Reina Isabel II, hecho que fue considerado todo un escándalo hace unos días. A su vez, el día de ayer, lunes, 19 de septiembre, los duques de Sussex fueron enviados a la segunda fila durante el entierro de la monarca Elizabeth, hecho que tampoco pasó por desapercibido para la prensa.

Parece ser que Meghan comprendió que las cosas con Carlos III estaban más tensas de lo que podría se esperar, por lo que este martes impresionó a la prensa real después de que se filtró el dato de que ella realizó una petición oficial para poder reunirse con su suegro antes de regresar a California, Estados Unidos. El periodista, conocido como Neil Sean declaró que su fuente le indicó que Markle esperaba que dicha reunión sirviera para aclarar las cosas entre ambas partes.

A ella ahora le gustaría, antes de que regresen a California, tener una audiencia personal con el rey Carlos III. Así es, Meghan cara a cara con el rey Carlos III. Meghan hizo una carta formal y espera que la reunión sirva como una oportunidad para aclarar las cosas, diferenciar los errores y explicar algunas de las cosas que han estado haciendo (ella y su esposo) durante los últimos dos años

Fotografía de Carlos III

El periodista declaró que esta acción de Meghan Markle era digna de admirar, debido a que derrocha confianza en sí misma como para pedir reunirse de manera oficial con Carlos III, quien parece ser, se había negado a verla durante todos estos días. Hasta el momento se desconoce sí la solicitud de la celebridad de Los Ángeles ha sido aceptada o no, pero es cuestión de tiempo para que este dato también salga a la luz.

Fuentes: Tribuna