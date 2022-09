"No tiene clase": Familia de Eduardo Videgaray odiaría a Sofía Rivera Torres; le piden que no se case

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 20 de septiembre la revista TVNotas destapó la terrible situación que viviría Eduardo Videgaray pues aseguran que parte de su familia no estaría de acuerdo con su matrimonio con Sofía Rivera Torres y por ello no querrían que se casaran por la iglesia. Además una exesposa del irreverente conductor de Imagen TV reapareció e hizo una fuerte acusación en contra de la pareja.

Como se recordará, la ahora actriz de Televisa y el presentador de programas como ¡Qué importa! mantienen una relación desde hace años y además se casaron por el civil en plena pandemia, durante una íntima ceremonia a la que acudieron pocos invitados. Sin embargo, a inicios del pasados mes de junio ambos gritaron por todo lo alto que estaban listos para la boda por la iglesia pues él ya había logrado anular su primer matrimonio religioso.

Primera boda de Sofía y Eduardo

En 1994 Videgaray contrajo nupcias con su primera esposa Rachel Warrington Blair, con quien estuvo casado durante 7 años y luego de su separación, ellos simplemente se divorciaron por la vía legal. No obstante, el año pasado el conductor mexicano inició el proceso para anular su matrimonio y según declaraciones de Rachel, mintió para lograr sus objetivos y la trató de arruinar ante las autoridades eclesiásticas.

Warrington brindó una entrevista a TVNotas donde contó que "Eduardo dice muchas mentiras para conseguir lo que quiere" y lo culpó por presuntamente haber mentido para que su matrimonio quedara disuelto: "Argumentó que yo no quise tener hijos cuando es uno de los motivos del matrimonio. Él aseguró que no estoy bautizada y sí lo estoy... Decía que yo no pertenecía a una religión, que soy ex anglicana, cuando actualmente yo asisto a la Iglesia", refirió Rachel.

Se nota que Sofía tiene poca fe en la Iglesia y que solo ve al matrimonio religioso como una forma de avanzar en su carrera", añadió.

Eduardo Videgaray y sus exesposas

Aunado a esta situación, otra fuente asegura que la familia de Videgaray está "asqueada" de Sofía y que no quieren que él se case con ella por la iglesia, pues para empezar ninguno de los dos es religioso. Presuntamente la intérprete de telenovelas como Si nos dejan y Cabo estaría obsesionada con borrar el recuerdo de la exesposa de Eduardo, Mónica Abín, quien falleció en 2017 y además era muy querida por toda la familia.

A Eduardo la boda le está costando un dineral cumplir el capricho de su mujer y que la noticia hizo feliz a muy pocos", dijo el informante.

Esta persona, quien dijo ser amigo del conductor, señaló que Rivera Torres está encaprichada por casarse por la iglesia para que todas las revistas y medios retomen el evento y además la acusó de ser una mujer interesada que solo ve a Videgaray como su puente a la fama: "Ni Eduardo ni Sofía son creyentes, él mismo lo ha dicho y ella sólo quiere la boda para lucirse, ponerse el vestido blanco y salir en las portadas... su obsesión es la fama y el dinero".

Presuntamente a la familia de Eduardo no le cae bien su esposa porque creen que esta se acercó a él solo por darse a conocer y afirman que lo 'engatusó' cuando él estaba de luto por la muerte de Mónica Abín: "La tratan porque no les queda de otra, se dan cuenta de que no tiene clase, nada comparado con lo que fue Mónica, a la que adoraban y admiraban". Cabe resaltar que ni Sofía ni Eduardo han confirmado esta información, por lo que habrá que esperar a que ellos rompan el silencio.

Eduardo y Sofía tendrían problemas para casarse

Fuente: Tribuna