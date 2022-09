¿Protesta? Critican al Príncipe Harry por haber hecho esto durante el funeral de la Reina Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Han pasado 24 horas desde que los restos de la Reina Isabel II fueron sepultados en la Capilla de San Jorge ubicada en el Castillo de Windsor, evento por el cual los miembros de la familia real y jefes de Estado se reunieron para despedir a quien estuvo en el trono or 70 años, al tiempo de mostrar respecto al nuevo monarca, el Rey Carlos III quien no pudo evitar mostrarse visiblemente conmovido por despedirse de su madre; sin embargo, huno un momento que a la fecha sigue siendo comentado en redes sociales y es que el Príncipe Harry tuvo un acto que se ha traducido como una forma de manifestarse contra su propia familia.

Desde que se reveló la muerte de la monarca el pasado 8 de septiembre, Harry y su esposa, Meghan Markle, llegaron a Reino Unido para despedirse de la Reina; sin embargo, al haber renunciado a la Corona en 2020, fueron víctimas de varios desplantes por parte de los miembros activos; incluso, el hijo menor del actual rey vivió el desaire de no portar su uniforme militar, acto que luego se le otorgó pero sin lucir las iniciales de la Reina, lo cual aseguraron medios, que algo que lo devastó.

El príncipe Harry tuvo permiso de usar su uniforme solo durante la vigilia que los nietos de la monarca hicieron. Foto: Twitter

Como una forma de presuntamente protestar a todos los desplantes que la pareja ha sido blanco, al momento de haber sepultado a la Reina Isabel II, se interpretó el himno 'God Save de King', tema que todos excepto el monarca, tenían que entonar; sin embargo, el Príncipe Harry optó por guardar silencio y hasta llegó a apretar los labios pese a que al igual que todos los presentes, estuvo de pie mientras esta oda sonaba.

Cabe destacar que no se ha mencionado si la actriz de 41 años de edad, Meghan Markle, siguió la acción de su esposo y también guardó silencio pese a que en una toma rápida sí se le vio entonar la melodía, pues ella también tuvo que lidiar con las desinvitaciones que se le hicieron a la pareja en varios eventos, entre ellos la cena de honor tras el sepelio de la Reina. "Total, absoluta falta de respeto por su padre, la nación, la corona y el monarca", destacó en redes un veterano de la corona quien evidenció al hijo menor de la Princesa Diana de Gales.

El príncipe Harry no entonó la oda a su padre tras el sepelio de la Reina Isabel II. Foto: The New York Post

Hasta ahora, la Casa Real no ha emitido postura alguna respecto a los supuestos desplantes que se le hicieron a los duques de Sussex; sin embargo, el Príncipe Harry solo pidió a la prensa dejar de buscar los conflictos dentro de la familia, en especial aquellos que pusieron el distanciamiento con su hermano mayor, el futuro rey William, como tema central ya que en ese momento, la despedida a la monarca era lo único que importaba.

