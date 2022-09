Se volvió hombre: Tras renunciar a Televisa y abusar de cirugías, actriz llega desfigurada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras convertirse en hombre en un reality show y haber dejado de hacer telenovelas en Televisa, una famosa actriz y cantante aparece en el programa Hoy y habla de su posible salida de México para residir en Estados Unidos. Se trata de Ninel Conde, quien causó controversia este fin de semana al caracterizarse como Bad Bunny y besarse con Lupillo Rivera en El Retador, además de que ha recibido duras críticas por presuntamente desfigurarse el rostro con cirugías.

Como se recordará, Ninel empezó su carrera de la mano de Televisa en 1995 participando en melodramas como La antorcha encendida y Luz Clarita. Luego se unió a las filas de TV Azteca donde actuó en proyectos como Catalina y Sebastián y Como en el cine. En 2004 volvió a San Ángel, donde estuvo en el icónico melodrama Rebelde y Fuego en la Sangre, aunque lleva 5 años sin hacer una telenovela en Televisa pues está enfocada en su música y en publicar contenido exclusivo en una conocida plataforma.

Ninel Conde se volvió Bad Bunny y besó a Lupillo

Ninel fue captada por la prensa a su llegada al aeropuerto de la CDMX y fue cuestionada acerca de si pasaría su cumpleaños con su hijo Emmanuel, a quien tuvo con su expareja Giovanni Medina y dijo: "En mi cumpleaños no creo, no me toca". Y sobre si esto es su deseo de cumpleaños, respondió: "No de cumpleaños, de todos los días pero la verdad de ese tema es muy complejo hablar (...) le he pedido muchas cosas a ese juez y todo me lo ha negado, es por demás. Yo trato de sobrellevar la vida, la situación".

Y agregó: "Voy a tomar un viaje con mi familia y pedí que me movieran las fechas para poder reagendar con mi niño, ojalá me lo reagenden porque no me voy a quedar aquí esperando a que me lo dejen ver y no me lo dejan ver. Uno hay que darle la vuelta a la vida". Por otro lado, la actriz que se ha divorciado en varias ocasiones y no ha tenido la mejor suerte en el amor, respondió a los que señalan que abusó de cirugías y se desfiguró. Harta de las críticas, se pronunció sobre su supuesto rostro deformado.

Ninel Conde es señalada de desfigurar su rostro

"Mi amor, yo no aclaro chismes mi vida. Sabes perfectamente que siempre dicen, desgraciadamente hay ciertos medios que ya no hay credibilidad. Lo único que falta es que digan que me cambio el sexo". Por otro lado, descartó demandar a publicaciones: "Soy feliz, en otra etapa de mi vida. Yo con la fe en Dios esperando que los tiempos de Dios se acomoden, es lo único que me confronta mis emociones pero de ahí en más, si puedes sobrevivir algo tan fuerte como mujer, como madre, lo demás es peccata minuta".

Por otro lado, reveló que pronto sacará un reality show de su vida y que como empresaria lanzará una línea de colágeno. Ahora que pasa más tiempo en Estados Unidos, la artista se sinceró para las cámaras del programa Hoy y contó si piensa irse a vivir al país vecino y abandonar México: "Estoy entre allá y acá. Te confieso que entre semana cuando no tengo mucho trabajo sí estoy allá. Vengo para acá cuando tengo que, cuando me permiten ver a mi hijo, ahí sí estoy aquí al pie del cañón".

Sobre si tiene una vida más tranquila en Estados Unidos, fue tajante y comentó: "Sí, la verdad que sí, un poquito más relajada y tranquila. Lejos de dimes y diretes, que si esto que si el otro, ni me entero y pues estoy tranquila". Por otro lado, el llamado 'Bombón Asesino' ya comenzó festejos por su cumpleaños, el cual se celebrará el próximo 29 de septiembre y solo tiene un deseo para esta fecha: "Me encantaría tener a mis dos hijos juntos conmigo, festejando y soplando mis velitas del pastel, sería el mayor regalo".

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna