Se volvió mujer: Tras salir del clóset y desprecio de Televisa, villano deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien perdió su contrato de exclusividad en Televisa tras décadas de trabajo y apareció en Venga la Alegría en TV Azteca, aparece en el programa Hoy pues compartió cómo vivió el sismo que se registró este 19 de septiembre en el centro de México. Se trata de Alejandro Tommasi, quien debutó en la televisora en 1980 y participó en melodramas como El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable.

El histrión, quien se volvió mujer en la obra de teatro 'Bugambilia', ha causado polémica luego de que en el 2018 se divorciara de su expareja Óscar Ruiz tras denunciar que sufrió presuntas agresiones físicas y verbales, además de que en 2019 publicó la que parecía una "carta suicida", en la que expresaba su depresión y encendió alarmas, volvió a Televisa en 2021, sin embargo, luego tuvo que irse a Telemundo ya que afirmó que la empresa lo dejó sin su exclusividad ya que ejecutivos se negaron a renovarla.

El actor Alejandro Tommasi en 'VLA'

"Vino una baja en Televisa y empezaron a quitar las exclusividades. A mí me faltaban tres meses para tener la exclusividad vitalicia. Yo llevo 40 años trabajando en Televisa y de repente a los 37 años, faltando tres meses para mi cumpleaños número 60, que es cuando te dan la pensión vitalicia, me quitaron la exclusividad", declaró.

Tras su fracaso en Telemundo, ya que en la telenovela en la que participaba fue sacada del aire, ahora está de vuelta en Televisa, pues fue captado en las instalaciones luego de que evacuaran a todos debido al sismo registrado este lunes 19 de septiembre en el centro de México, el cual afectó no solo a la CDMX, sino también a otros estados como Michoacán y Colima, aunque también se sintió fuerte en otros estados como Jalisco.

Y es que el miedo volvió a apoderarse de los mexicanos luego de que por tercera ocasión se registrara un terremoto en 19 de septiembre, siendo el ocurrido este lunes de una magnitud de 7.7 grados. En exclusiva, celebridades como Marisol González se pronunciaron al respecto: "Nerviosa, sin poder creer que otra vez en 19. Pero bueno gracias a Dios estamos bien, mis hijas están bien. Me asusté (...) Increíble, muy triste, esperemos que todos estén bien".

Otros famosos como Yuri, Carlos Ponce, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, quienes grababan el reality ¿Quién es la máscara? también pararon actividades y evacuaron el edificio. Por su parte, Matías Novoa expresó su sentir, pues también su natal Chile es un país con alta actividad sísmica: "Yo lo tomo como que hay que mantener la calma, como aprendí desde hace muchos años en mi tierra, que tiembla dos veces por semana, así que nada, lo tomo con toda la calma", dijo entre risas.

Por su parte, el famoso villano de telenovelas Alejandro Tommasi recordó a su mamá y un momento que vivió con ella durante un temblor: "Le decía yo 'no pasa nada' y ella me decía 'está fuerte' y yo le decía 'no pasa nada mamá, tú siempre nos decías que no' y ella me decía: 'no, sí está fuerte, muy fuerte' y le digo: 'ponte en el marco de la puerta no pasa nada'", recordó el histrión, quien ha revelado que cuando era niño vendía tamales para sobrevivir con su familia luego de la muerte de su padre.

El primer actor Eduardo Manzano, de Una familia de Diez también apareció ante las cámaras, mientras que Carlos Rivera fue abordado por la prensa y habló de lo difícil que la ha pasado tras la muerte de su padre: "son tiempos complicados y difíciles pero intentamos". Finalmente, mostraron un video que publicó Sergio Mayer en sus redes: "Aquí estamos en Reforma, al pendiente de todos los ciudadanos, muchas felicidades a todos por como reaccionaron, cuídense mucho", dijo en una transmisión en vivo.

Fuente: Tribuna