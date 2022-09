Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez hace inesperada confesión del inicio de su carrera

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ya han pasado 25 años del estreno de Selena, la película biográfica de la afamada cantante originaria de Texas, misma que lanzó al estrellato internacional a Jennifer Lopez, una celebridad en ascenso que compartía algo con la intérprete de 'Como la flor', ambas son descendientes de latinos que nacieron en Estados Unidos, por lo que, de alguna manera, podrían comprenderse mutuamente.

Este hecho fue resaltado por la protagonista de Experta en bodas y Sueño de amor, quien recientemente dio una entrevista para People, donde habló sobre la importancia de sus raíces puertorriqueñas, ya que, cuando comenzó a incursionar en el mundo de la actuación, no se sentía representada en ninguna producción en Hollywood, por lo que, cada vez que iba algún llamado y mencionaba que era de padres latinoamericanos, aunque ella fuese originaria del Bronx, Nueva York, la hizo sentir como un "unicornio" en la industria.

Es por dicha causa que la cantante de 'On the floor' reveló que sus padres jugaron un papel muy importante durante sus primeros años de carrera, ya que, ellos siempre la hicieron sentir como alguien que "valía algo y que no tenía que ser otra cosa que lo que era". La ahora señora Affleck relató esto porque ahora, que es una de las celebridades más influyentes de Estados Unidos y una fuerte referencia de la comunidad latina, está dispuesta a ayudar a las empresas de este sector social.

De acuerdo con algunos informes, Jennifer Lopez se unió a una organización sin fines de lucro de microfinanzas, conocida como Grameen America, la cual busca brindar un capital de 14 mil millones de dólares para un total de 600 mil pequeñas empresas manejadas por latinos. Se espera que el organismo logre dicha meta para el año 2030. La actriz de Cásate conmigo se expresó emocionada por este proyecto y confirmó que su nuevo marido le está brindando su apoyo en este proceso.

