Tras salir del clóset y 25 años desaparecida, actriz de Televisa llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un controversial conductora y exprotagonista de telenovelas, quien hace 25 años actuó por última vez en un melodrama de Televisa, explota contra una conocida actriz con quien se ha enfrascado en un mediático pleito desde hace semanas. Se trata de la polémica Yolanda Andrade, cuyas declaraciones fueron retomadas en el programa Hoy, dando un duro golpe a Venga la Alegría de TV Azteca. Como se recordará, la sinaloense sostiene una acalorada pelea con Laura Zapata, media hermana de Thalía, con quien tiene una amistad cercana.

Andrade, quien tiene más de 30 años trabajando en las filas de la televisora de San Ángel, debutó en las telenovelas en 1991 en Yo no creo en los hombres, para después volverse protagonista en Las secretas intenciones con Cristian Castro, en 1993 Buscando el paraíso con Pedro Fernández, luego la hizo de villana en Retrato de familia, para posteriormente estelarizar Sentimientos Ajenos con Carlos Ponce y otra vez como antagonista en Los hijos de nadie.

Yolanda Andrade hizo telenovelas

Este fue su último proyecto en la ficción en 1997 y desde entonces se retiró de los melodramas para dedicarse a la conducción. Desde hace años es conductora en programas como Hijas de la Madre Tierra y ahora Montse & Joe con su expareja Montserrat Oliver, pues como se recordará, Andrade es abiertamente lesbiana y hasta ha revelado que ha tenido romances con famosas de alto perfil como la mismísima Verónica Castro, aunque ella lo ha negado.

Ahora, Yolanda le responde a Laura Zapata una vez más luego de que la controversial villana de telenovelas pidiera ayuda a su hermana Thalía para ponerle un alto a la sinaloense, afirmando que la hacía responsable "si algo le pasa". Como se recordará, Zapata reveló ante la prensa que su madre doña Yolanda Miranda Mange presuntamente no aceptaba la amistad de Andrade con su hermana. Las declaraciones de la conductora fueron retomadas en redes del programa Hoy.

En entrevista para un medio nacional, Yolanda exhibió la cantidad que Thalía presuntamente le enviaba sin falta a su hermana para mantener a su abuela doña Eva Mange, quien falleció hace unos meses, pese a que Zapata ha sostenido que ella era quien cubría por completo con los gastos: "Tres mil dólares (60 mil pesos) o más, depende de lo que le pedía, siempre se le ofrecían cosas", declaró Yolanda. "Thalía amaba a su abuelita", dijo y contó que le encargaba comprarle regalos.

Laura Zapata y su hermana Thalía

"Cuando era el cumpleaños de doña Eva, yo iba corriendo a una famosa tienda departamental, porque Thalía me decía: 'por favor, cómprale algo, una bonita cobijita', y así me la pasé todos los cumpleaños; nunca le faltaron a doña Eva, ni flores ni regalos, siempre se los mandaba Thalía y yo era la mensajera... es más, mi hermana Marilé escogía las flores". Por otro lado, reveló que hasta habló con Thalía de la controversia y la artista la apoyó a ella:

"Ella me comentó que Laura le pidió que le hiciera un video donde me pusiera en paz, pero Thalía le dijo: 'Habla con ella y arregla tus cosas, tú dijiste lo de los mexicanos, hazte responsable'; Thalía está de mi lado, sabe que gracias a los mexicanos que vieron sus novelas, es lo que es", dijo. La conductora también cuestionó el cuidado que le daba Zapata a su abuela, recordando que la señora sufrió graves lesiones en sus últimos momentos por supuestos descuidos de enfermeros.

"Porque mi amiga Thalía mantenía a su abuelita y, por ende, el dinero lo recibía Laura Zapata y ¿qué es lo que hacía la señora? se mantenía. Pero recuerda que la abuelita estaba con llagas. Si hubiera tenido buenas enfermeras, eso no hubiera pasado; entonces qué cuidado le daba Laura, le echó la culpa a los cuidadores, pero... ¿y su responsabilidad?, en su conciencia quedará". Y sobre que la madre de ambas no aprobaba su amistad con la cantante, dijo:

"Sé que Laura ha dicho que a su mamá no le gustaba mi amistad con Thalía, y en esa época ni siquiera es que doña Yolanda (QEPD) fuera homofóbica. Claro que sabía, para doña Yolanda no había tema con eso; todos éramos gays, el del vestuario, el maquillista, todos", señaló. Por último, habló de su cercana amistad con Thalía:"Thalía y yo nos conocemos desde que teníamos 15 años y ahora pues tenemos 50, imagínate, y siempre hemos tenido una relación muy cercana; a mí me la presentó un amigo en común llamado Jorge, después fue a Culiacán varias veces y nos hicimos muy amigas, yo la quiero mucho".

Fuente: Tribuna