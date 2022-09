Adiós Chapoy: Tras 'salir del clóset' y veto de Televisa, protagonista de Televisa aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien acaba de dar una entrevista exclusiva a Pati Chapoy para Ventaneando, aparece en redes del programa Hoy luego de haber sido sacada del clóset por una famosa conductora de Televisa. Se trata de Verónica Castro, quien ha revelado todo en TV Azteca sobre sus amores, su veto en la televisora de San Ángel y sus difíciles inicios con su familia, ya que no tenían dinero.

La protagonista de melodramas como Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los ricos también lloran, se ha sincerado con la periodista Pati Chapoy desde su casa en Acapulco, Guerrero y no solo ha hablado del veto que le impusieron en Televisa cuando estaba en la cima del éxito porque se fue a Argentina, sino también de los padres de sus dos hijos, Cristian y Michel Castro, a quienes tuvo con Manuel 'El Loco' Valdés y Enrique Niembro.

Verónica Castro y Enrique Niembro

Tras ventilar que no tenía dinero ni para comer y que su madre hizo hasta lo imposible por sacarlos adelante, la actriz dejó en shock al hablar de uno de sus más grandes amores luego de que la conductora Yolanda Andrade, quien es abiertamente lesbiana, la 'sacara del clóset', pues reveló que ambas supuestamente se casaron hace muchos años en una ceremonia simbólica en Ámsterdam, situación que 'La Vero' desmintió.

Verónica Castro

En la entrevista retomada en el portal de Las Estrellas, la también conductora de programas como Mala Noche... ¡No! y Big Brother VIP al fin rompió el silencio sobre el papá de su segundo hijo Michel y cómo fue su historia de amor: "Sí, me enamoré muy fuerte de Enrique. Era amigo de mi hermana. (Nos conocimos) en la fiesta; ahora sí que estaban de bar en bar, estos parranderos y así se conocían. A mí me lo presentó en una discoteca y ahí nos hicimos novios. Fue muy padre; mucho tiempo estuve con él y fue mucha fiesta", dijo.

También contó que luego de enterarse que estaba embarazada surgió la idea de casarse, sin embargo, él la dejó sorprendida al cancelarla de repente: "Viene el segundo embarazo. Feliz porque estaba acompañada, dijo que sí y porque estaba contento y, de repente, dijo que nos casábamos". ¿El motivo? La madre de Niembro se negó a que caminaran al altar: "Después dijo 'mi mamá no quiere que me case'. Respondí: 'no te cases, ¿quién te dijo que te casaras?'. Entonces, se canceló eso de la boda por la mamá de Enrique".

Twitter @programa_hoy

Y añadió: "Le dije: 'nunca te pedí casarte. La verdad, a mí lo del matrimonio no me interesa porque me puedo mantener sola. No necesito un hombre para que me de de comer o pague mis gastos. Era si tú querías, pero si tu mamá no quiere, hazle caso a tu mamá'. Si no se quiere hacer no se hace y punto. No tengo problema con eso". Fue así que la actriz se convirtió en mamá soltera por segunda vez, asegurando que está muy orgullosa de ambos.

Se perdió de un niñazo también... Con mucha suerte de tener estos dos hijos. Son dos tipos totalmente diferentes", concluyó.

