Adiós 'Hoy': Tras 27 años en Televisa y 'salir del clóset', Galilea Montijo anuncia salida de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo, quien lleva más de 15 años siendo titular en el programa Hoy y más de 27 en las filas de Televisa, se 'despide' del matutino y presume a través de redes que ya tiene nuevo trabajo. La tapatía de 49 años, quien se rumora pierde su contrato de exclusividad este año, una vez más dejó sin shock a todos por los videos en los que aparece en su nuevo programa luego de ausentarse de la competencia de Venga la Alegría en TV Azteca.

Gali ha dado de qué hablar, sobre todo por rumores de divorcio de Fernando Reina luego de que saliera del clóset como "heteroflexible". Tras las duras críticas a las que se ha enfrentado, y rumores de que ejecutivos de San Ángel le habrían dado ultimátums para recuperar su buena imagen al aire luego de varios escándalos, Galilea ha protagonizado versiones de que abandonaría Televisa luego de casi tres décadas para irse a Estados Unidos y trabajar en Univisión.

Sin embargo, ahora en redes del programa Hoy confirman a Galilea en nuevo proyecto y no es en el matutino. ¿Renunció? No, pues aunque no ha asistido al programa luego de dejar México para irse a España, en la cuenta de Twitter de Hoy retomaron unos videos de la conductora como nunca la habían visto, desde su camerino de ¿Quién es la Máscara? y es que además de Netas Divinas, también se unió al elenco del tan esperado reality show.

Instagram @quieneslamascara

"Muy buenos días, sí como no, con mucho gusto. El camerino fiestero", dijo en la grabación que publicó en sus redes sociales, mientras era rodeada de todo su equipo de belleza que la hace lucir guapísima tanto en el programa Hoy como en los demás programas en los que está. En esta ocasión se dejó ver desde el camerino de ¿Quién es la máscara? con su estilista Aldo Rendón, su peinador Bernardo Moreno y su maquillista Alfonso Waithsman. Las imágenes fueron retomadas en redes del programa Hoy.

Galilea Montijo en camerino de '¿Quién es la máscara?'

La nueva temporada de ¿Quién es la máscara? inicia el próximo domingo 16 de octubre por el canal de Las Estrellas y tendrá como conductores a Omar Chaparro y Marisol González. En el panel de investigadores estarán Carlos Rivera, Yuri y Juanpa Zurita, además de Gali, quien entró a reemplazar a Mónica Huarte, quien estuvo en temporadas pasadas. La voz que estará narrando lo sucedido en el reality, y la cual engalana los promocionales, es la de la periodista Paola Rojas.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna