Adiós Imagen TV: Tras pleito con conductoras, Gustavo Adolfo Infante queda fuera de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El polémico conductor Gustavo Adolfo Infante no se presentó este miércoles 21 de septiembre en el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión luego del fuerte pleito que sostuvo en vivo con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado. ¿Lo despidieron? Aunque se supo que ejecutivos reunieron a los tres para solucionar sus diferencias luego del controversial momento que hasta provocó que usuarios exigieran el despido del periodista, él mismo aclara porqué quedó fuera del programa.

Como se recordará, el pasado 8 de septiembre el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante explotó en plena sección de 'Pájaros en el Alambre' en Sale el Sol y arremetió en vivo contra sus compañeros mientras opinaban sobre una nota de Giovanni Medina y su supuesto romance con Sherlyn. El periodista empezó a molestarse y reclamarle a ambas que no respetaban su trabajo y lo desacreditaban constantemente, lo que las dejó sorprendidas al estar al aire en el momento.

La discusión fue subiendo de tono pese a que Alvarado y Vega-Biestro trataban de tranquilizar al conductor y pedirle discutir fuera del aire, no obstante, Infante puso su renuncia sobre la mesa y hasta pidió que, en su defecto, despidieran a Vega-Biestro, lo que provocó que la presentadora señalara que la estaba amenazando al aire con dejarla sin trabajo. Al día siguiente, el comunicador les pidió disculpas, aunque el público no quedó conforme y empezó a exigir su despido.

Y aunque la empresa Imagen Televisión no tomó más acciones más allá de reunirlos y pedirles que la situación no se repitiera, Gustavo no se presentó este miércoles en el foro del matutino Sale el Sol. A través de un video publicado en su canal de YouTube, el periodista anunció los motivos: "Me ausento... debería estar sentado en el foro de Sale le Sol y no estoy. ¿Cuál es el motivo? Es una pregunta que tengo que responderles yo, antes de nadie y antes de que empiecen otras cosas", señaló.

Y es que prefirió adelantarse a rumores de que no estaba a cuadro porque lo habrían despedido y aclaró que no pudo asistir por un compromiso laboral de De Primera Mano: "Porque van a empezar. 'Claro, ya lo castigaron', 'claro, ya lo corrieron', 'claro, la carta del enfermito ya funcionó'. ¿Cuál es la realidad? No voy a estar el día de hoy, aclaro, porque vamos a tomar la sesión de fotos con la nueva conductora de 'De Primera Mano' que llega el próximo lunes 26", comentó.

Y agregó que por ahora no puede revelar la identidad: "No les puedo adelantar quién es todavía pero es una persona conocida en los medios. Hombre o mujer, no se los puedo decir pero sí me gustaría saber qué opinan ustedes (...) Tenemos sesión de foto de 9 am a 12 del día, no me da tiempo de entrar ni a Facebook ni a YouTube, tal vez hago un enlace desde el foro 3 donde es el foro de 'DPM' y a lo mejor pueden ver algo de la nueva conductora o conductor, que no les puedo adelantar quién es".

Finalmente, el periodista reiteró que prefirió hablar porque luego empezarían rumores de que lo corrieron del programa, sobre todo luego de lo sucedido: "No me han corrido, no me han sacado", dijo tajante Gustavo mientras se trasladaba en su auto por las calles de la CDMX, señalando que estaría de vuelta en la emisión este jueves 22 de septiembre, una vez que terminara su compromiso laboral.

