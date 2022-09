Adiós Televisa: Tras quedar en la ruina, actriz rompe en llanto en 'VLA' y suplica ayuda; teme morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien inició su carrera en Televisa en programas como Zona Ruda de Canal 5 y La Rosa de Guadalupe, rompe en llanto en Venga la Alegría pues asegura que teme por su vida tras ser víctima de maltrato por parte del padre de sus hijas. Se trata de Natalia Alcocer, exparticipante de la segunda temporada de Survivor México en TV Azteca, quien habló a detalle del infierno que habría vivido con su expareja, Juan José.

Después de hacer pública la violencia de la que fue víctima de parte del padre de sus dos hijas menores, Natalia alzó la voz y dijo tener miedo de ser víctima de feminicidio: "Me puede matar porque lo están cuidando a él, lo que él me decía sí se puede cumplir, no me puedo perdonar que me maten porque se quedarían solas, se quedarían con él", dijo entre lágrimas y agregó: "hoy temo por mi vida pero no solamente por esto, sino por la decisión del juez. Temo porque eso fue lo que hizo el señor durante muchos años".

Natalia Alcocer

Sobre lo que hizo durante su relación, sostuvo que siempre la amenazaba con dejarla sin dinero y le aseguraba que él no llegaría a prisión: "Amenazarme, usar su poder, su tráfico de influencias. Decirme que si lo dejaba me iba a dejar en la calle, que lo está haciendo, que a él no lo iba a poder meter a la cárcel, que lo está haciendo, que me iba a matar... pues es lo último que le falta cumplir. Soy un feminicidio anunciado, pues la juez no me protege", comentó Natalia.

Además, señaló que por años guardó silencio, pero fue víctima de violencia física, psicológica y sexual, relatando que él presuntamente llegaba ebrio y la obligaba a tener relaciones con él: "Siendo mi pareja y cuando ya no estábamos juntos y llegaba tomado y me obligaba a tener sex... a eso señores se le llama violación". "Están los textos donde le decía: 'no me voy a acostar contigo porque ¿qué parte no entiendes? que ya no estoy contigo'. Y que llegara borracho y te volteara y que te quisiera a fuerzas".

Es dolorosísimo, es lo que la gente no entiende. Qué horror que tengamos que hacer esto y exponernos así como mujeres, de todo lo doloroso que hemos vivido y nuestros hijos para que alguien nos haga caso", dijo entre lágrimas.

Finalmente, le mandó un mensaje a su expareja y lo responsabilizó por si algo le pasa a ella o a su familia: "No tengo miedo Juan José, ya no te tengo miedo y si me pasa algo, la gente va a saber que fuiste tú. Lo que me pase a mí, a mis hijas, a mi papá, a mi mamá y a mi pareja, es tu culpa", dijo tajante. Por su parte, conductores se indignaron ante el tema y estallaron por el mal actuar de ciertas autoridades, reprobando lo sucedido.

Fuente: Tribuna