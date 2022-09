Adiós 'VLA': Tras firmar con TV Azteca y unirse a Chapoy, villana vuelve a 'Hoy' ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz de telenovelas, quien el año pasado firmó su primer contrato en TV Azteca, sorprendió a los televidentes pues esta mañana de miércoles reapareció en el programa Hoy y compartió una dura noticia ahogada en llanto. Se trata de la también cantante y conductora Laura Zapata, quien meses atrás declaró que estaba vetada de Televisa y hasta llegó a unirse con Pati Chapoy en Ventaneando.

La mexicana de 56 años se convirtió en la villana por excelencia de la empresa de San Ángel realizando entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, Pobre niña rica, Esmeralda, La Intrusa, Cuidado con el ángel y La Gata. Sin embargo, la última novela que realizó fue El bienamado en 2017 y luego ella misma confesó la vetaron de la televisora por quejarse de que Paz Vega fuera elegida como 'Catalina Creel' en el remake de Cuna de lobos.

Mi carrera ahí (en Televisa) está muerta, después de que dije que 'Cuna de lobos' iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", comentó Laura hace unos años.

Tras esta polémica situación la media hermana de Thalía firmó su primer contrato para unirse al Ajusco y lo hizo siendo concursante de la primera temporada de MasterChef Celebrity México y debido a la gran aceptación que tuvo entre el público de Azteca Uno, luego Zapata recibió la oportunidad de ser juez de su nuevo reality Music Battles México. Aunque salió del aire con ambos proyectos, la actriz ha permanecido en esa empresa y ha dado entrevistas exclusivas a Venga la Alegría y Ventaneando.

Laura se unió a TV Azteca en 2021

Sin embargo, la mañana de este miércoles 21 de septiembre la intérprete nacida en la CDMX reapareció en el programa Hoy debido a que en las redes sociales del Canal de Las Estrellas compartieron las más recientes declaraciones que hizo sobre la muerte de su abuela Eva Mange y su supuesto pleito con Thalía: "Laura Zapata, en llanto, responde a Yolanda Andrade y expone a Thalía", reportaron.

Resulta que Zapata acaba de dar una entrevista al programa Al Rojo Vivo de Telemundo en donde acabó ahogada en llanto al hablar sobre la partida de su abuelita, a quien ella consideraba como su madre. Además la capitalina explotó contra Yolanda Andrade por estar repitiendo que ella ha sido una "mantenida" toda su vida y por exhibir que presuntamente Thalía le enviaba tres mil dólares al mes para doña Eva.

Si yo era una mantenida, no sabe la pobre que tengo 45 años chambeándole, ¿no? Y pues no necesito que me mantenga nadie y que su amiga tenía la obligación de mandar dinero para su abuela ya que no estaba aquí", dijo.

Laura dijo que efectivamente, la protagonista de novelas como María la del barrio sí le enviaba dinero a su abuela, sin embargo, resaltó que ella jamás la cuidó ni estuvo cerca de la señora en sus momentos más difíciles: "Ella no vino, no estuvo con ella, no la cuidaba, no pasó estos malos meses con ella oyéndola quejarse, no estaba tan sensibilizada como yo con mi abuela pero pues ella tenía que aportar, ¿no?", expuso la actriz.

