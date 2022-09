Golpe a Televisa: Tras renunciar a TV Azteca, Cynthia Rodríguez hunde a 'Hoy' y vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Cynthia Rodríguez, quien decidió abandonar su carrera en TV Azteca luego de 17 años, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues luego de haber salido del aire desde hace meses y negar su llegada al programa Hoy, este miércoles 21 de septiembre por fin reapareció en el foro de Venga la Alegría. ¿La presentadora se reintegrará al elenco del matutino?

Hay que recordar que la también actriz de 38 años anunció semanas atrás que dejaría sus proyectos en el Ajusco por un tiempo pues quería disfrutar de su nueva etapa de casada. En junio la famosa en secreto con su novio, el cantante Carlos Rivera, en una ceremonia privada en Madrid, España, de la que no hay fotos ni mucha información. A su regreso de la luna de miel, la exacadémica solo volvió a VLA para confirmar su salida.

Les voy a contar, vengo justo como lo sabe gran parte del público que me ha escrito mucho. Vengo a despedirme de Venga La Alegría pero no vengo a despedirme de TV Azteca", expresó.

Cynthia renunció a 'VLA' el 11 de agosto

En ese momento la oriunda de Coahuila acabó con los rumores de su presunta llega a Televisa y también rechazó que tenga intenciones de unirse a Hoy, asegurando que VLA es mucho mejor programa: "Es algo muy importante que tengo que aclarar: no tengo ningún proyecto en ninguna empresa en este punto de mi vida no estoy buscando irme a algún lugar y sí quisiera estar en un matutino, estaría aquí en Venga La Alegría que es mi casa, son mis amigos y que son el mejor programa de las mañanas".

Ahora a solo un mes de salir del aire de la pantalla de Azteca Uno, Cynthia sorprendió a todos sus seguidores 'apareciendo' en el foro de VLA. Fue Laura G quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir la imagen donde se puede ver a la esposa de Carlos Rivera en la sala del matutino al lado suyo y de Kristal Silva: "Aquí disfrutando la presencia de @cynoficial en @vengalaalegriatva", escribió.

No obstante, todo se trató de una broma de Laura pues Rodríguez no las visitó en el foro del programa y solo se trató de un fotomontaje pues quería demostrar lo mucho que ella y sus amigas la extrañan: "Si no está … Pues nos la inventamos porque la extrañamos", añadió la extrabajadora de Televisa. Por su parte, la exactriz de TV Azteca le respondió: "Jajajaj las amoooooo y las extraño más", escribió.

Aunque cabe resaltar que las amigas de Rodríguez no son las únicas personas que extrañan verla en VLA pues los televidentes del programa también aprovecharon la publicación para mostrarle su cariño a la conductora coahuilense. Mediante las redes, los fans de Cyn no han parado de señalar que el matutino ahora "es aburrido" sin su presencia e incluso varios confesaron que dejaron de sintonizarlo desde que ella salió del aire.

