Mientras salen más conquistas de Adam Levine, Summer Stroh se disculpa con la familia del cantante

Los Ángeles, California.- A pesar de haber sacado un comunicado en donde asegura que no mantuvo una relación con la modelo Sumner Stroh quien difundió en redes sociales los mensajes que éste le mandaba, Adam Levine, vocalista de la agrupación de pop Maroon 5, ahora es señalado por dos modelos más quienes afirman con ellas tuvo el mismo comportamiento que con la denunciante inicial, evento por el que se mantiene la polémica en especial cuando la esposa del artista espera a su tercer hijo.

La denunciante que se sumó a las declaraciones de Stroh es una mujer identificada como Alyson Rosef quien también compartió los mensajes que el intérprete de This Love le envió también por redes sociales; sin embargo, dejó claro que no mandaría todos los que ha recibido pues algunos son "inapropiados", por lo que dejó claro que pese a que evidenciaba esta conducta, ella no estaba cómoda mostrando todo el contenido.

"Muchas de mis amigas lo sabían y se sorprendieron. Supongo que si alguna otra chica ha experimentado esto con él… Creo que deberían publicarlo porque me siento muy mal por su esposa, y nadie se merece esto", destacó la joven quien al parecer también es modelo.

Alyson Rosef difundió mensajes de Adam Levine en TikTok

Luego de hacerse viral al confesión de Rosef, misma que terminó por eliminar, fue el turno de una joven identificada como Maryka quien en apariencia es comediante, la cual informó el pasado martes que también evidenció al cantante quien presuntamente le enviaba mensajes donde le aseguraba que estaba "obsesionado con ella", similar a lo que Sumner Stroh ya había dicho en mensajes anteriores.

"Amigo, ¿no estás como casado?", dijo la joven, algo por lo que Levine le aseguró: "Sí, pero es un poco complicado. Las cosas se ponen difíciles y lo del video no ayudó. Podría escaparme".

La modelo y comediante Maryka también denunció al cantante

Aunque ninguna de ellas afirmó haber tenido encuentros con Adam Levine, sí se evidenciaron los mensajes "coquetos" del cantante quien incluso en su comunicado de prensa reconoció que no era la mejor manera de haber actuado; sin embargo, aún con las negaciones a su presunta infidelidad, la modelo Sumner Stroh ha insistido con ofrecerle una disculpa a Behati Prinsloo, esposa del artista y modelo de Victoria's Secret con quien tiene dos hijas y viene un nuevo bebé en camino.

"La única víctima aquí es su esposa e hijos (…) La parte más importante que definitivamente pasé por alto fue el hecho de que tenía la impresión de que su matrimonio había terminado", dijo Stroh.

Adam Levine y su esposa,Behati Prinsloo. Foto: Instagram @adamlevine

