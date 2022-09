Otra mujer acusa comportamiento inapropiado de Adam Levine; ahora es su maestra de yoga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica sigue acechando al cantante Adam Levine, luego de que una modelo identificada como Sumner Stroh lo acusara en redes sociales de tener una relación con ella por fuera de su matrimonio con la también modelo Behati Prinsloo, con quien tiene dos hijas y que actualmente espera a su tercero.

Rápidamente el hombre se pronunció sobre lo sucedido y declaró por medio de su cuenta de Instagram que no hizo buen uso de su criterio al hablar de "forma coqueta" con ciertas personas. Tras ventilarse esta situación, dos mujeres más denunciaron al líder de la banda Maroon 5 con capturas de pantalla de conversaciones que tuvieron con el intérprete de ‘She Will Be Loved', de carácter sugerente, sin especificar el momento en el que ocurrieron los intercambios.

Ahora una cuarta mujer, identificada como Alanna Zabel, acusó al cantante de enviarle mensajes inapropiados. Esta persona fue profesora de yoga de Levine entre 2007 y 2010; según su testimonio, el artista le decía a sus amigos que ella tenía "un bonito trasero y el mejor de la ciudad".

Asimismo, la mujer aseguró que en una ocasión el intérprete le envió un mensaje en el que le propuso pasar una tarde desnuda con él, lo cual le causó problemas con su pareja de ese entonces, quien descubrió las conversaciones y la agredió, terminando con una de sus muñecas rotas.

Si bien en ese momento Zabel le aseguró a su actual exnovio que el cantante se confundió de chat con el de su pareja, e incluso le escribió para aclarar la situación, el cantante nunca le respondió y tras aquel suceso, fue bloqueada de la red social por la estrella pop. Agregó que el motivo por el que decidió exhibir a Levine fue porque estaba decepcionada con la manera en la que él respondió a la acusación de Sumner.

Cuando miras la Causa y el Efecto que provienen del único texto de Adam, ya sea coqueto o mal enviado, podemos ver cuán cautelosos y conscientes debemos ser con nuestras acciones y cómo afectan a los demás", mencionó.

Cabe recordar que Stroh compartió una serie de capturas de pantalla de su conversación con el vocalista, y después él asumió la responsabilidad de sus acciones en un comunicado, aunque negó haber tenido una aventura con la influencer. El hombre de 43 años está casado desde 2014 con Behati Prinsloo, quien no ha hecho ningún comentario al respecto y actualmente está embarazada de su tercer hijo.

Fuente: Tribuna