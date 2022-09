¿Problemas familiares? Verónica Castro revela que no puede ver a sus nietos y explica por qué

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y conductora Verónica Castro se sinceró y habló de la mala suerte que ha tenido con los hijos de Cristian Castro, asegurando que por el momento no tiene ningún contacto con Simone Candy y Mikhail Zaratustra, hijos que el cantante procreó con la abogada argentina Valeria Liberman, así como con Rafaela Castro Erazo, producto de su fugaz relación con Paola Erazo.

En entrevista para el programa Ventaneando, 'La Vero' contó que su relación con sus nietos mayores es prácticamente nula: "No, fíjate que no, los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, la verdad no quisiera hablar mal de ella, pero sí fue una pésima pareja, nunca la quise".

Y añadió: "Yo veía sus intenciones desde antes de que se casaran, ella lo sabía, y no me gusta que una mujer haya hecho daño a otra mujer para poder separar a mi hijo de su esposa primera, y para hacer un juego ahí muy extraño para poderlo agarrar nuevamente, entonces no estoy de acuerdo, ni en su proceder con las criaturas, porque finalmente los que terminan perdiendo son los niños, del amor, del cariño, de la entrega que yo tenía guardada para mis criaturas, porque también son mías, son parte de mi sangre y de mi vida, entonces sí me dio mucho coraje, y muy enojada, y muy molesta […] Ya sentía y presentía a esta persona y no, no la quiero a ella".

Sin embargo, la intérprete aprovechó el momento para enviarle un mensaje a sus nietos más grandes. "Quisiera que los niños se acercaran conmigo para que sintieran un poquito el cariño, de amor, y de respeto, y de ternura, porque las puertas de mi casa siempre van a estar abiertas para ellos, y decirle que sí los extraño y sí los amo, y estaría increíble que algún día me vinieran a decir 'hola abuela'. Ahorita el niño debe de tener 14 o 15 años, y ella tiene 18".

Asimismo, Castro manifestó su esperanza en que los adolescentes puedan acercarse a ellos en breve. "A mí sí me da un poquito de cosa porque digo 'ya tenía que haber por lo menos contactado a su papá telefónicamente, o a su abuela', pero no lo han hecho, tal vez porque su mamá les ha inyectado a lo mejor una dosis de odio o de mentiras que no existen y todo mundo lo sabe perfectamente bien, ojalá ellos quieran corroborarlo".

Por otra parte, al hablar de la menor de sus nietas, Verónica relató lo complicado que ha sido para ella no tener contacto con la niña. "Mi chiquita colombiana, mi Rafaela, pues tampoco, porque ahí hubo una diferencia con su mami, no estábamos de acuerdo en algunas cosas, que se me hacen agresivas, y yo no me llevo con la agresión. Y me dolió en el alma porque la tenía agarrada al corazón esa canija, Rafaela me tenía agarrada el corazón. A lo mejor puede ser que ella sí se acuerde de mí algo, y algún día vuelva y me busque".

Finalmente, Verónica Castro cambió de tema y respondió a la petición que recientemente le hizo su hijo Cristian públicamente con relación a que vivieran juntos y se hicieran compañía.

Yo creo que no sé si él me aceptaría, si me aceptaría a mí o yo a él, porque también ahora sí que con la viejitis cambias el carácter, y ya te vuelves un poquito de que 'a ver, a ver, no me ensucies eso, no me muevas las cosas de su lugar', pero sería interesante probar porque es… ¡ay, Dios mío!, tanto tiempo que ha estado afuera también Cristian, entonces sí me gustaría por lo menos tenerlo un rato, hasta que me dure", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna