Shock en Televisa: Tras retiro de novelas, Lety Calderón confirma problemas de salud y dura cirugía

Ciudad de México.- La reconocida actriz Lety Calderón, quien lleva un par de años retirada de los foros de Televisa, había tenido bastante preocupados a todos sus seguidores pues la semana pasada se anunció que había sido hospitalizada de emergencia. Luego de varios días de incertidumbre, la famosa ya reapareció y destapó qué problemas de salud tiene y también dijo que fue sometida a dura cirugía.

La protagonista de telenovelas como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión dio una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol de Imagen TV para compartir todos los detalles de su reciente visita al quirófano. El año pasado Leticia se sometió a una operación de la vesícula y aunque todo salió perfecto, ella explicó que tuvo mucho miedo de morir en el hospital.

Incluso era tanta la inquietud de la intérprete mexicana de llegar a partir de este mundo que luego de recuperarse, de inmediato puso en orden su testamento: "Tengo que hacer un testamento de Luciano hacia Carlo y si no, tendría que dejarle todo a Carlo, sabiendo que Carlo va a proteger a su hermano... Todo es para ellos dos, pero evidentemente, él que tiene la facultad... de administrarlo es Carlo", expresó hace meses.

En esta ocasión la exesposa de Juan Collado, abogado que ahora está casado con la actriz Yadhira Carrillo, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a unos problemas gástricos que venía enfrentando desde hace ya un tiempo y que la hacían sentir sumamente incómoda. Calderón explicó que estaba padeciendo reflujo, lo cual ya estaba afectando su vida cotidiana pues le prohibieron comer un sinfín de alimentos.

Ya venía con una serie de síntomas bastantes incómodos como no poder comer tomate, el tomate verde, las semillas, picante, café, té, grasa, o sea, no podía comer ya nada y todo lo que comía me provocaba como acidez, me sentía mal", dijo.

Incluso, Lety dijo que ni siquiera podía dormir bien por las molestias que le ocasionaba este padecimiento. Después de presentar estos síntomas incómodo, la actriz acudió al médico y este le dijo que el remedio para su mal era la cirugía: "No era vida, entonces decidí (operarme), obviamente ya estaba con el doctor y haciéndome varios estudios, y el doctor ya fue cuando me dijo que era candidata a operarme de reflujo biliar y hernia hiatial, y le dije: 'pues como vas'", contó.

Calderón, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel, también explicó que esta reciente operación jamás puso en peligro su vida y detalló que todo salió bien por lo que ahora ella ya volvió a hacer su vida de forma normal: "Fue una operación importante, no grave, no de urgencia, sin mayor complicación de nada, pero que sí era necesaria", comentó.

Ahora ya me permiten comer muchas más cosas, ya duermo con una almohada, ya no tengo esta sensación de que se me regresaba la comida", agregó y también dijo que sus hijos fueron sus enfermeros mientras ella estuvo en cama.

Fuente: Tribuna y YouTube Sale el Sol