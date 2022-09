Subió 15 kilos: Tras cáncer y 12 años retirado, exgalán de TV Azteca vuelve a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien desde hace 12 años está retirado de Televisa, vuelve a las telenovelas de la televisora luego de haberse ido a TV Azteca y haber anunciado que padeció cáncer. Se trata de Eduardo Capetillo, quien luego de ser uno de los galanes más cotizados de los melodramas, firmó contrato con el Ajusco y se ausentó años de la televisión, reapareciendo con un drástico cambio físico.

Como se recordará, el actor empezó su carrera artística en 1986 y participó en melodramas como Alcanzar una estrella, Marimar, Canción de amor, Camila, ¡Vivan los niños! y Amy, la niña de la mochila azul, sin embargo, tras su último proyecto en 2010, en 2011 firmó un jugoso contrato con TV Azteca y abandonó la televisora luego de más de 25 años en sus filas. En el Ajusco solo estelarizó la telenovela La otra cara del alma, pues se dijo que no recibió todo lo que se le había prometido en las negociaciones.

Se dijo que el actor de 53 años incluso fue vetado cuando fue director en el reality show La Academia, pues lo relacionaron sentimentalmente con una alumna. Poco después varios medios reportaron que productores presuntamente no querían darle trabajo ya pues exigía un pago muy grande. Aunque desde el 2013 no actuaba, este 2022 volvió pero no a Televisa o TV Azteca, sino a una serie de Netflix, Donde hubo fuego, con Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Polo Morín, entre otros.

Luego de ser captado con kilos de más, 15 según se ha dicho, y supuesto abuso del bótox en el rostro, trascendió que empezó a dar conferencias de superación personal donde hablaba de sus adicciones y arrepentimientos por haber sido un padre ausente a causa de sus adicciones. En junio del 2021, Capetillo paralizó las redes al informar que padeció cáncer de piel por el "exceso de sol sin protección", sin embargo, señala que todo está bien actualmente y toma medidas para protegerse.

Y ahora, tras 12 años de ausencia, reportan que el actor vuelve a las telenovelas en el Canal de Las Estrellas. La cuenta de Instagram @noveleandomex mencionó que el productor Roy Rojas, quien produjo La Herencia con Juan Osorio, estaría alistando un nuevo melodrama, cuyo protagonista maduro sería Eduardo: "Me cuentan que el productor Roy Rojas se encuentra preparando una nueva apuesta para la pantalla de #LasEstrellas (TelevisaUnivision)".

De acuerdo a la información que tengo, el protagonista maduro SERÍA nada más y nada menos que Eduardo Capetillo", sostuvo.

Y es que reportó que ahora hará ese proyecto por su lado como productor ejecutivo y que incluso ya tiene a su equipo, pero aún se desconocen detalles de la historia, el nombre y el resto del elenco: "Recordemos que el señor Roy colaboró como productor asociado muchos años a lado de Juan Osorio. Ahora, después de #LaHerenciaUnLegadoDeAmor, trabajará como productor ejecutivo y ya tiene su equipo asignado, junto a este asumirá la tarea de traernos un nuevo melodrama (horario por definir)".

