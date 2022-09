Tras 19 años en TV Azteca y perder trabajo por "feo", villano de Televisa hace dura súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de telenovelas, quien estuvo casi 20 años trabajando en TV Azteca y regresó a Televisa después de 26 años de ausencia, aparece en el programa Hoy con una fuerte súplica luego de haber sido víctima de la delincuencia. Se trata de Luis Felipe Tovar, quien se ha sincerado en el pasado al revelar que perdió muchos trabajos en la televisión por no tener apariencia de galán.

Como se recordará, el talentoso actor, quien también se desempeña como maestro de actuación, trabajó durante 19 años en el Ajusco luego de debutar en Televisa en 1995 en Si Dios me quita la vida (1995). En TV Azteca Tovar actuó en melodramas como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio. Tras irse a Telemundo y hacer proyectos como El recluso, Preso No. 1 y Malverde: El Santo Patrón, este 2021 regresó a Televisa para unirse al elenco de Mi fortuna es amarte.

El actor ha revelado que aunque llevaba décadas como actor en teatro y cine, no conseguía trabajo en la televisión, principalmente por su físico. En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Luis Felipe reveló que los estereotipos eran muy fuertes en las televisoras, sobre todo en la televisora de San Ángel, asegurando que incluso lo apodaban "Luis 'feíto' Tovar". Aunque se dijo que había sido vetado de Televisa, actualmente aparece en el melodrama Mi secreto.

Por los estereotipos... porque solamente existía Televisa. Ahora estoy trabajando en Televisa, fíjate cómo son las cosas de la vida", dijo.

"Tenías que ser el guapo de la telenovela (...) estos estereotipos donde había el galán. Eran como clones y yo no entraba en ese perfil, que regularmente ellos requerían. Entonces, ni siquiera me invitaban", recordó. Aunque se ha sincerado sobre que le negaron hasta participar en algunos castings por no ser el "galán", el actor siguió luchando por el reconocimiento y lo logró, no obstante, estos reconocimientos le fueron robados.

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, el actor reveló todo sobre los tres premios Ariel que le robaron hace unos años. De nueva cuenta, hizo un llamado a Blanca Guerra y a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para que le den réplicas de los Arieles que ganó hace más de una década y que le robaron de su escuela de actuación por causas desconocidas: "Si me escuchan con atención, con un poco de piedad, ojalá se dé".

"Fue por Principio y fin con Arturo Ripstein, luego por el Callejón de los Milagros de Jorge Pons y luego por Sin remitente de Carlos Carrera", contó. Y es que reveló que hizo la denuncia pero nunca localizaron las estatuillas: "Hice la denuncia ante el Ministerio Público, después le estuve dando seguimiento durante un tiempo. Evidentemente... Yo creo que no se hizo nada, no las buscaron, no se interesaron por una cuestión de este tipo".

Finalmente, el histrión de telenovelas aseguró que confía que luego tendrá más reconocimientos en su carrera tras años de sacrificio y por los cuales atravesó por una dura crisis emocional luego del hurto: "Uno de ellos para mí era muy importante porque era representativo, el conmemorativo e los 100 años del cine mexicano. No solamente se robaron mis Ariel, sino también mi Diosa de Plata. Fue un ataque dirigido a la escuela, evidentemente a mí", concluyó.

