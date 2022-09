Tras perder exclusividad en Televisa y 15 años al aire, Galilea Montijo deja 'Hoy' por nuevo proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo, quien tiene más de 27 años activa en las filas de Televisa, nuevamente sorprendió a los televidentes del canal debido a que este miércoles 21 de septiembre no apareció conduciendo el programa Hoy en medio de rumores de que este año perderá su contrato de exclusividad. La tapatía dejó esta emisión para irse a grabar otro proyecto.

Medios como el canal de YouTube Chacaleo han estado insistiendo que 'La Gali' pronto podría dejar la televisora de San Ángel, donde comenzó su carrera actuando en novelas como El premio mayor y Tres Mujeres, para luego irse a trabajar a Estados Unidos en la cadena Univisión. Presuntamente la mujer de 49 años ya habría hablado con los ejecutivos para que no le renueven el contrato de exclusividad y así poder salir fácilmente de la empresa.

A punto de concluir su contrato, Galilea Montijo está dudando renovar su exclusividad con la televisora de San Ángel debido a que entre sus planes, se encuentra mudarse a los Estados Unidos", aseguraron.

Esta situación ha dado pie a que se comience a especular que Montijo podría salir del elenco de Hoy en cualquier momento y este miércoles 21 de septiembre sorprendió a sus seguidores porque salió del aire. Sí, durante esta mañana la nacida en Guadalajara, Jalisco, de nueva cuenta se volvió a ausentar de la conducción del matutino de Las Estrellas y el público del canal no ha parado de preguntar por ella.

Al inicio de la transmisión solo aparecieron los conductores Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Paul Stanley y Tania Rincón, pero los televidentes creyeron que Galilea llegaría un poco tarde al programa producido por Andrea Rodríguez Doria. No obstante, hasta esta hora la famosa tapatía sigue sin aparecer a cuadro y eso ha encendido las alarmas.

Sin embargo, no hay que caer en pánico y es que ahora se sabe que 'La Gali' no acudió a trabajar al matutino Hoy porque tiene otro compromiso laboral. ¿Dejó Televisa? Hasta este momento no, pues la conductora y actriz sigue trabajando con ellos y en este preciso momento se encuentra dentro de las instalaciones grabando su nuevo proyecto. Montijo está en un foro de San Ángel para la filmación de la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? donde ella debutará como investigadora titular el próximo 16 de octubre.

