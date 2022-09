Tras rumores de que era mantenida por Thalía, Laura Zapata responde a Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que las actrices Laura Zapata y Yolanda Andrade se han mantenido en un fuerte enfrentamiento en las últimas semanas después de que la primera afirmara en una entrevista que los mexicanos eran unos hue..., y la segunda la criticara asegurando que se aprovechó de la mesada que Thalía le enviaba mes a mes para el cuidado de su fallecida abuela, Eva Mangue.

En entrevista para el programa Al rojo vivo, la actriz de 66 años negó los señalamientos en su contra y aseguró que tiene varias décadas ganándose el sustento con el sudor de su frente.

Que si yo era una mantenida… no sabe la pobre que yo tengo 45 años chambeándole, que no necesito que me mantenga nadie, y que su amiga tenía la obligación de mandar dinero para su abuela, ya que no estaba aquí”, dijo Laura molesta por las declaraciones de la presentadora.

A pesar de que Zapata siempre manifestó que Thalía era responsable con los gastos de manutención para su abuela, la reconocida villana de las telenovelas confesó que la situación cambió con los gastos finales.

“El último hospital yo ya me dediqué a eso, a estar con mi abuela, y yo pagué, y nunca hicimos cuentas, ella nunca me preguntó ‘¿cuánto fue del hospital?, ¿cuánto fue del velatorio?’, no, porque yo ni tiempo tenía para eso. Y de repente no hicimos cuentas, pero un día me depositó, no me acuerdo cuánto, lo que se le ocurrió, pues está bien, yo ya tengo otro tipo de cosas qué hacer, más que hacer cuentas”, declaró.

Finalmente, la artista recalcó que tanto la intérprete de “Piel morena” como ella tenían una responsabilidad compartida con doña Eva. “Ella no vino, ella no estuvo con ella, no la cuidaba, no pasó estos malos meses con ella oyéndola quejarse, o sea, no estaba tan sensibilizada como yo con mi abuela, pero ella tenía que aportar ¿no?”.

Fuente: Tribuna