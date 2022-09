Tras sacarlo del clóset y perder exclusividad en Televisa, protagonista llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante 10 años y hace poco se enfrentó a un escándalo porque lo sacaron del clóset, volvió a dejar sin palabras a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy y lucía irreconocible. Se trata del mexicano David Zepeda, quien actualmente es uno de los máximos galanes de la pantalla de Televisa.

Resulta que el pasado lunes 19 de septiembre el oriundo de Nogales, Sonora, celebró su cumpleaños número 49 y publicó una serie de fotografías donde modela nuevo 'look' y estas de inmediato fueron retomadas por la cuenta de Twitter del matutino de Las Estrellas: "David Zepeda recibe los 49 años con 'look' de chico malo ¡y no parece él!... el actor lucía diferente pero igual de encantador", reportaron.

El intérprete sonorense empezó su carrera artística en la televisora del Ajusco donde realizó telenovelas Machos, Los Sánchez y Como en el cine, hasta que en 2009 decidió cambiarse a San Ángel para actuar en Sortilegio dando vida al villano. Luego se convirtió en el galán por excelencia de la empresa y hasta la fecha ha realizado melodramas como La Fuerza del Destino, Abismo de Pasión, Vencer el desamor y Mi fortuna es amarte.

Lastimosamente la carrera de Zepeda también se ha visto manchada por los escándalos y es que hace tiempo se aseguró que era gay luego de que lo vincularan sentimentalmente con Daniel Urquiza 'El Rey de las Extensiones', quien se quitó la vida a finales de 2020 por una supuesta depresión. Incluso varios medios se atrevieron a señalar que el actor y el fallecido se iban a casar, pero el mismo famoso lo negó tajante.

Ahora David, quien desde 2019 perdió su contrato de exclusividad en Televisa, nuevamente logró apoderarse de la atención pero por una buena razón y es que todos sus seguidores quedaron encantados con las más recientes imágenes que publicó vía Instagram. El lunes el actor sonorense llegó a los 49 años de vida y para celebrar esta fecha tan importante se dejó ver modelando un 'look' rockero'.

El protagonista de la telenovela Vencer la ausencia posó con una chaqueta de cuero, jeans negros y unos lentes oscuros, además de que dejó ver con barba y bigote como nunca antes: "¡IT’S MY BIRTHDAY! Gracias por todos sus buenos deseos… les mando muchas bendiciones de regreso", escribió Zepeda mientras a su vez recibió felicitaciones de parte de famosos como Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos y Andrea Legarreta.

