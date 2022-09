Actriz de Televisa recuerda su secuestro y lanza mensaje: "Vienen de familias disfuncionales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 22 de septiembre del 2002 quedó grabado en la memoria de la farándula como un día negro y es que, en aquella fecha, dos celebridades fueron alcanzadas por el crimen que, lamentablemente, ha ido creciendo en México. Es por este motivo que una de las actrices decidió rememorar dichos hechos y envió un fuerte mensaje a las familias del país, asegurando que esta clase de personas crecen en "familias disfuncionales".

Se trata de Laura Zapata, quien como muchos recordarán fue raptada a principios de milenio, junto a su hermana, Ernestina Sodi, hecho que la habría dejado marcada durante 6 años de su vida, cosa que se supo gracias a una entrevista que recientemente le dio al conductor Yordi Rosado. Según las declaraciones de la actriz de La Usurpadora, La Intrusa, María Mercedes y Rosalinda, los secuestradores iban tras el dinero de su cuñado, Tommy Mottola, quien es esposo de Thalía y argumentaron que no tenían ningún pleito personal con alguna de las víctimas.

Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Mottola y queremos 5 millones de dólares.

Derivado de ello, Zapata les confesó que ella casi no hablaba inglés, por lo que había convivido pocas veces con el magnate de la música, también les confirmó que existía la posibilidad de que no pagara ni un peso por las hermanas de la cantante de 'Arrasando'. Después de unos meses y tras cambiar en diversas ocasiones de casas de seguridad, los secuestradores habrían comenzado a sentirse acorralados por las autoridades, quienes estaban cada vez más cerca de dar con el paradero de las raptadas, por lo que pensaron en quitarles la vida: "Si no hay cuerpo, no hay delito", llegó a escuchar Laura.

Como se mencionó anteriormente, la histrionista terminó marcada por este suceso, motivo por el que alrededor del medio día de este jueves, 22 de septiembre, compartió una publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde habló un poco acerca de su secuestro e insinuó que las personas que cometen estos actos provienen de familias inestables, motivo por el que invitó a todos sus fans a observar a sus parientes para guiarlos, también advirtió que el camino del crimen podría llegar a darles un amargo final, esto último probablemente lo dijo porque muchos delincuentes tienen una vida de infortunios y dependencia a las sustancias tóxicas

Hoy cumplo 20 años de haber sido SECUESTRADA. Delito que sigue sucediendo. Estos delincuentes son mexicanos, provienen de familias disfuncionales. Observemos a los que están en nuestra casa y guiémoslos con valores. Los secuestradores buscan dinero fácil y amargo que termina con ellos.

