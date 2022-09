Adam Levine participará en concierto benéfico mientras lidia con su presunta infidelidad a su esposa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde comienzos de esta semana del 19 de septiembre, el vocalista de Maroon 5, Adam Levine, ha estado envuelto en el escándalo después de que la influencer, de 23 años, Sumner Stroh rompiera el silencio, a través de un video de TikTok, en donde reveló que había mantenido una aventura de 1 año con el músico; sin embargo, el famoso negó haber tenido cualquier encuentro físico con la también modelo, pero sí reconoció que había estado enviando mensajes que pudieron "cruzar la línea".

Como muchos sabrán, a raíz de esta situación otras chica, de entre 21 a 23 años, han estado rompiendo el silencio y comenzaron a hablar con respecto a que el intérprete de 'Sugar' habría estado enviándoles mensajes poco apropiados en sus redes sociales, siendo la última Ashley Russell, de la Universidad de Auburn en Alabama, quien el pasado miércoles, 21 de septiembre, dio una entrevista para Daily Mail, donde reveló que si bien, el cantante le había mandado textos subidos de tono, ella le habría advertido que, en algún punto, lo descubrirían, esto hizo que el hombre dejase de acecharla.

Fotografía de Adam Levine

Por otro lado, parece ser que Levine está concentrado en hacer que los medios de comunicación se olviden de este escandaloso pasaje de su carrera, por lo que decidió comenzar a enfocarse en su trabajo, hecho que fue filtrado por el portal de TMZ este jueves, 21 de septiembre, cuando revelaron que Adam estaba planeando dar una presentación para Maroon 5 en Las Vegas, para el próximo 1 de octubre. Hasta donde se sabe, dicho evento será una recaudación de fondos de la Fundación Shaquille O'Neal.

Adam Levine en concierto

Si bien, el concierto que Maroon 5 dará en MGM Grand podría ser un gran momento para que Adam Levine se encuentre con la prensa y dé más aclaraciones con respecto a la ola de acusaciones que ha estado recibiendo los últimos días, lo cierto es que esto no será así, ya que, el evento no tendrá alfombra roja, por lo que es perfecto para que la estrella pop pueda entrar y salir del recinto sin tener que lidiar con el acoso de la prensa. Por otro lado, se esper que la agrupación tenga otras presentaciones, con las que, algunas fuentes cercanas al intérprete de 'Animals' y 'Girls like you' estaría sumamente comprometido.

