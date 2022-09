Adiós Chapoy: Tras 'volverse' mujer y 20 años en Televisa, galán deja TV Azteca y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán y conductor, quien recientemente se quedó sin exclusividad en Televisa luego de más de 20 años en la empresa, dio un duro golpe a TV Azteca pues luego de haber estado en negociaciones con ellos, este jueves 22 de septiembre reapareció en el programa Hoy. Se trata del querido actor Adrián Uribe, quien está a punto de volver al Canal de Las Estrellas con un nuevo proyecto.

El artista originario de la CDMX tenía más de dos décadas en la empresa de San Ángel, donde realizó programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy y 100 Mexicanos Dijieron, en donde se dio a conocer con personajes como 'El Vitor' y hasta se volvió mujer. Además de que llegó a ser protagonista de un melodrama, el cual fue Como tu no hay dos en 2020.

No obstante, este año el esposo de Thuany Martins estuvo a punto de irse a trabajar a TV Azteca pues presuntamente tuvo negociaciones para conducir varios realitys. Adrián incluso hasta apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy dando una entrevista exclusiva donde confirmó de una vez por todas que los ejecutivos de San Ángel no le retiraron su jugoso contrato y dijo que él había decidido renunciar a la exclusividad.

Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", aseguró.