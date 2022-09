Adiós 'Hoy': Tras hundir a Legarreta y veto de Televisa, actor llega a 'VLA' divorciado y sin un peso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien lleva 4 años retirado de Televisa pues presuntamente estaría vetado, volvió a dejar en shock a los televidentes debido a que este jueves 22 de septiembre regresó al foro del programa Venga la Alegría luego de haber anunciado que estaba en la ruina. Se trata del controversial Alfredo Adame, quien otra vez fue invitado especial del matutino de TV Azteca.

Hace varias décadas el también conductor fue considerado el actor más cotizado de la televisora de San Ángel, donde pudo realizar entrañables melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia. Su último proyecto en la pantalla chica fue Por amar sin ley en 2018 y después de esto no volvió a actuar, por lo que él mismo ha dicho tener problemas económicos.

Estoy en quiebra, no tengo trabajo, no tengo sueldo, no tengo dinero", dijo meses atrás.

Adame ha perdido su buena imagen luego de tantos escándalos pues no ha parado de despotricar en contra de sus exesposas Mary Paz Banquells y Diana Golden, su exnovia Magaly Chávez y hasta de Andrea Legarreta. A su excompañera del matutino Hoy la acusó de supuestamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa de San Ángel llamándola "Primera dama de Televisa". Tras ser señalado de ser "misógino" y "violento" por varias mujeres, esta sería una de las razones por la que ya no le dan trabajo en el canal.

Aunque en otras televisoras le hacen las 'cruces', desde el año pasado Alfredo encontró refugio en el Ajusco y este 2022 le dieron su primera oportunidad como participante de la primera temporada del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, del cual salió victorioso y logró coronarse como el 'Rey de la Jungla'. Además de que en varias ocasiones ha sido invitado a formar parte del programa Venga la Alegría, rival de Hoy donde él fue conductor.

Este jueves 22 de septiembre el ahora DJ mexicano volvió a visitar el foro del matutino de Azteca Uno para ser parte de la sección No hay punto medio que conduce la regiomontana Laura G. En esta ocasión el tema que se puso a discusión en el programa fue Si ya sabes cómo soy ¿para qué me buscas? y otros de los famosos que estuvieron participando son la cantante Regina Murguía, la conductora Anette Cuburu y una experta analista.

En su participación el actor volvió a arremeter en contra de sus exparejas y dijo que se ha equivocado al elegir a seis mujeres con las que ha tenido romance y pidió a otras mujeres que no lo busquen pues él ya no quiere tener una relación sería. Como era de esperarse, los televidentes de VLA se mostraron molestos con la producción del programa pues consideran que Adame no es digno de estar al aire en ningún canal y se lo comieron vivo a través de las redes sociales.

Un tipo sin valores llega a hablar de valores, qué ridículos y payasos".

No lo vuelvan a invitar".

Qué bajo ha caído el programa".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva