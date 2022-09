Adiós 'Ventaneando': Tras 20 años en TV Azteca, protagonista vuelve a Televisa y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien trabajó para TV Azteca durante al menos una década, dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy luego de haber estado fuera de Televisa desde hace 25 años. Se trata de la actriz Andrea Noli, quien comenzó su carrera en la empresa de San Ángel pero se dio a conocer por los entrañables melodramas que hizo en el Ajusco.

La actriz oriunda de Francia hizo su debut en Televisa en la década de los 90's cuando participó en novelas como Si Dios me quita la vida, Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma. Sin embargo, en 1999 decidió cambiarse a las filas del Ajusco donde apareció en proyectos como Besos prohibidos, Se busca un hombre, Por ti, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, entre otros.

Fuente: Internet

Andrea dejó de hacer novelas desde 2015 y la última fue Tanto amor. Luego se alejó de la televisión y en 2020 reapareció para hacer la serie de TV Azteca Desaparecida, mientras que un año más tarde volvió a las filas de Televisa participando en un episodio del programa Esta historia me suena y también estuvo dando varias entrevistas exclusivas al programa Hoy. Además la semana pasada volvió al foro del programa Ventaneando.

La reconocida francesa llegó al foro del vespertino de Pati Chapoy promocionar sus nuevos proyectos como el monólogo Autopsia que ella misma hace y produce. Asimismo, Noli sorprendió al confirmar que era verdad que Jorge Salinas ya había hecho contacto con ella para buscar a su hija no reconocida, Valentina Noli: "Como él dijo, ya empezamos a tener contacto nada más, empezaremos a tener acuerdos, no voy a desmentir eso pero hasta ahí, no ha habido nada más".

Andrea Noli en 'Ventaneando'

Mientras que hace algunas horas en las redes sociales del matutino Hoy volvieron a hablar sobre Andrea y compartieron una nota completa en la que revelan cómo ha sido la vida de su única hija luego de que Salinas se negara a reconocerla. Hay que recordar que la francesa y el galán mexicano tuvieron un amorío mientras él seguía casado con Fátima Boggio y desde un inicio él siempre negó su paternidad.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Hasta hace unos días el protagonista de La que no podía amar seguía asegurando no ser el padre de Valentina, quien ya es una adolescente de 16 años, aunque cabe resaltar que hasta este momento el actor sigue sin darle su apellido. Por esta misma razón, la guapa jovencita ni siquiera ha podido convivir con Jorge o con sus medios hermanos, quienes son cinco y sí han tenido la posibilidad de conocerse.

No obstante, Valentina ha crecido rodeada del amor de su madre, quien la llama su "persona favorita" y siempre ha dicho que para ella no fue ningún sacrificio ser madre soltera. Incluso la actriz siempre habla maravillas de la adolescente y asegura que aunque está en la edad 'rebelde', sigue siendo "muy tranquila": "Tenemos mucha comunicación, no es una adolescente que dé dolores de cabeza, sigue siendo muy buena niña", dijo Noli hace varios días.

Jorge Salinas y cinco de sus hijos

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy