Adiós 'VLA': Tras salir del clóset y exhibir a Legarreta, polémico galán de Televisa vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien firmó contrato con TV Azteca y este jueves se unió al elenco de Venga la Alegría aparece en redes del programa Hoy luego de despotricar y exhibir a la conductora Andrea Legarreta. Se trata de Alfredo Adame, quien fue vetado unos años de la televisora y culpó a la esposa de Erik Rubín por esto. Tras una serie de escándalos, ahora el exconductor del matutino despotrica contra la villana de telenovelas Laura Zapata.

Como se recordará, Adame participó en telenovelas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia, convirtiéndose en uno de los galanes más codiciados de la pantalla chica. También fue conductor en el programa Hoy, donde trabajó con su 'enemiga' Andrea Legarreta, a quien ha criticado en varias ocasiones. Pese a la fama que tuvo en los años 80 y 90, tras divorciarse dos veces, el actor no ha dejado de acaparar titulares por su fuerte temperamento y ataques a otros colegas.

Luego de anunciar que se convertía en un DJ y especulaciones sobre su orientación sexual (él mismo bromeó con que estaba salía del clóset pues estaba enamorado de su representante), ahora el ganador del reality de TV Azteca Soy famoso, ¡sácame de aquí! reaparece en redes del programa Hoy pues retomaron unas fuertes declaraciones que hizo contra la actriz Laura Zapata, quien tiene un pleito con Yolanda Andrade, pues la conductora la acusa de ser "mantenida" por su hermana Thalía.

Yolanda Andrade y Laura Zapata tienen fuerte pleito

En una entrevista para el programa de Univisión El Gordo y la Flaca, el histrión fue cuestionado sobre su opinión sobre los roces que existen entre la hermana de Thalía y Yolanda: "Qué le puedes creer a Laura Zapata, prefiero que sean mediocres y todo a que sean alcohólicos, drogadictos a secuestradores, además esa señora me viene valiendo un cuete, no tiene ninguna credibilidad", dijo. Por otro lado, externó su apoyo a Yolanda, con quien trabajó hace años en Televisa.

"A Yolanda Andrade la amo y la adoro porque es auténtica como yo y le contestó (...) Se le acabó la pensión de Thalía a esa tipa ridícula y mantenida". Finalmente, le envi�� un mensaje a Thalía, pidiéndole que ya no le haga caso a Zapata, afirmando que solo le saca dinero: "Thalía por favor ya tírala de a loca, sabes que esta tipa no te cae bien, que tu mamá la vomitaba, entonces por favor. No tengo el gusto de conocer a Thalía, creo la vi dos veces en mi vida en algunos eventos de Televisa", finalizó.

