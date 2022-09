Bomba en la corona: Isabel II fallecería con el 'corazón roto' y Meghan Markle estaría involucrada

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- A 2 semanas del fallecimiento de la Reina Isabel II continúan surgiendo fuertes filtraciones de de algunos investigadores y especialistas en la Familia Real Británica y es que, al contrario de lo que se dijo en un principio, los últimos días de vida de la monarca de Reino Unido no fueron precisamente pacíficos y felices, sino todo lo contrario, habrían estado llenos de angustia y todo apuntaría a que el Príncipe Harry y Meghan Markle estarían involucrados en el asunto.

De acuerdo con algunos medios oficiales, el hijo menor de la Princesa Diana era el nieto preferido de la soberana inglesa, motivo por el que su partida, en el año 2020 "le rompió el corazón". Según información del historiador real, Robert Hardman, autor del libro La Reina de Nuestros Tiempos: La vida de Isabel II, para la revista People, la monarca le habría comentado que uno de sus deseos más queridos es que Harry y la actriz de Suits limaran sus asperezas con la Familia Real Británica, también expresó que la máxima representante de la iglesia anglicana adoró a su nieto hasta su último momento de vida.

Fotografía de Isabel II

Tal parece que el Príncipe William habría estado enterado de que estos eran los deseos de Isabel II, ya que, tras el fallecimiento de su abuela se puso en contacto con el pelirrojo para invitarlo a pasear fuera del Palacio Windsor a ver los arreglos florales de los dolientes ingleses, este hecho resultó ser muy significativo para los habitantes de Reino Unido, ya que, no se les había visto juntos desde hace 2 años, también se sabe que ambos hermanos pusieron todo de su parte para tener una relación cordial mientras duraron los ritos funerarios de la reina.

En contraste con este hecho, Katie Nicholl, autora del libro The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown, publicado por Vanity Fair, la Reina habría estado profundamente herida por el comportamiento de Meghan Markle ante la prensa y las acusaciones de ésta hacía la familia real, pero también estaba molesta porque Harry hubiese abandonado a la casa real, tal y como hizo su tío Eduardo, antes de que el padre de la soberana, Jorge VI asumiera el cargo de Rey.

No sé, no me importa y no quiero pensar más en eso", habría declarado Isabel II cuando se le cuestionaba acerca de su nieto

Fotografía de Isabel II

Por otro lado, unos días previos a su fallecimiento, algunas fuentes de Palacio revelaron que la Reina Isabel II se marchó a Balmoral para alejarse de los medios de comunicación y descansar un poco de las acusaciones de Meghan con respecto a su estancia en la Familia Real, ya que, este tema la tendría un poco consternada, lo que podría coincidir con lo declarado por ambos expertos en la casa Windsor.

Fuentes: Tribuna