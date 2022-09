FOTOS: Sebastián Rulli reaparece con radical cambio de 'look'; así reaccionó Angelique Boyer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando una persona se dedica al mundo del entretenimiento, como actor, es natural que llegue a tener constantes cambios de 'look' para adaptarse a diversos papeles que llegarán a interpretar o, a veces, la celebridad tiende a modificar su imagen, porque precisamente continúan luciendo como algún personaje que no los define en la vida real. Recientemente, uno de los protagonistas de novelas más cotizados de Televisa paralizó a sus fans tras mostrar cómo luce actualmente.

Se trata del prolífico histrión, Sebastián Rulli, quien comenzó a ganar fama, en México, desde el principio del 2000 cuando apareció en el melodrama juvenil Primer amor... a mil por hora, tiempo después maravilló a la audiencia con su interpretación de 'Héctor Ferrer' en Rubí (2004) y conforme los años pasaron ganó mayor protagonismo como en Contra viente y marea, Teresa, Lo que la vida me robó, El Dragón, Amores Verdaderos, Tres veces Ana, entre otras historias.

Actualmente, Sebastián se encuentra en un periodo de descanso de la actuación, después de que apareció en el remake de Los Ricos También Lloran, mientras tanto, parece que decidió que era buena idea comenzar a experimentar con su 'look', pero... ¿qué fue lo que Rulli hizo? Resulta ser que, durante la tarde del pasado miércoles, 21 de septiembre, el novio de Angelique Boyer comenzó a compartir algunos videos con el progreso del crecimiento de su barba, una vez que ésta creció por completo comenzó a cortarla de diferentes maneras.

Primero que nada, Sebastián rasuro la parte trasera su bello facial, lo que le dejó un bigote y una barba que le sentaban bastante bien, después rasuro la parte interna de la barba, lo que le dejó un notable bigote, mismo con el que seguramente ganaría el papel a un capataz de una hacienda o algo bastante parecido, incluso se le ve jugar con el mismo, al estilo del viejo oeste. Después se dejó ver un con un bigote más corto similar al que llevaría un aristócrata y finalmente emparejó su barba, lo que lo hizo ver tal y como muchos lo conocen.

Sebastián Rulli se cambia el 'look'

Como no podía ser de otra forma, Angelique Boyer reaccionó a los constantes cambios de 'look' de su novio, pero parece ser que cada uno de ellos la enamoró cada vez más, ya que, mencionó que ella estaba encantada con cada "versión del actor: "Mi vida, me quedo con cada versión con o sin (barba) eres delicioso". Por otro lado, sus fanáticas mencionaron que la barba lo hacía lucir bastante bien y tú, ¿qué piensas? ¿Qué 'look' de Rulli te gusta más?

