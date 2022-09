Karla Gascón se entera de que es la "villana" de 'MasterChef Celebrity’ y así reacciona

Ciudad de México.- Todos los que han sido seguidores de cada presentación de MasterChef Celebrity saben que, en cada edición, algún participante se convierte en el villano de la temporada, esta persona se caracteriza porque está de malas en las emisiones o se queja por cada cosa que hacen sus compañeros y, generalmente, son quienes mayor 'sazón' le ponen a cada episodio del reality show de TV Azteca, en esta ocasión, parece ser que la actriz, Karla Sofía Gascón fue quien se hizo acreedora de este puesto; sin embargo, la celebridad sí está al pendiente de lo que se dice de ella, por lo que no tardó en enterarse de que es la antagonista del programa de telerrealidad y así fue como reaccionó.

Uno de los primeros que llegó a mencionar que la actriz de Rebelde (2022) era la "villana" de la temporada fue el tiktoker, Pablo Chagra, pero luego de algunas semanas de que el programa continuó avanzando hubo otros medios digitales que concordaron con el infuencer, tal y como sucedió recientemente con el medio Nueva Mujer, quienes incluso explicaron los motivos por los que Karla era considerada la "villana" de MasterChef Celebrity.

Como se mencionó anteriormente, Gascón es una actriz que sí está al pendiente sobre lo que se llega a decir de ella, incluso sus más de 50 mil seguidores en Instagram son testigos de que, regularmente, comparte capturas de pantalla sobre los portales que llegan a hacer notas sobre ella y emite su oportuno comentario sobre su sentir, mientras que en otras ocasiones reacciona con ironía cuando se trata de artículos que la señalan como alguien 'trans' o sobre su pasado, y en esta ocasión no fue la excepción.

Parece ser que a Karla Sofía no le gustó demasiado que la tildaran de villana y hasta llegó a mencionar que no la quieren ver "de malas" y también pidió que cuando alguno de sus compañeros llegue a comentar algo negativo también se los hagan saber, tal y como ocurre con ella al tacharla de la antagonista de la temporada, también aclaró que, al final de cuentas, ella se ha divertido mucho participando en el programa de telerrealidad.

Espero que cuando alguno de mis contrincantes diga algo de los compañeros, platillos o se quejen, sus seguidores sean coherentes y todas las imbecilidades que han soltado sus bocas contra mí se las comenten a ellos también. Digo, para que haya ecuanimidad en actos (...) Lo de villana... en fin, no me quieran ver realmente de malas, esto no deja de ser un juego... yo me divierto mucho", declaró la famosa