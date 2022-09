¿Le escupió o no? Olivia Wilde da su postura sobre lo que ocurrió con Harry Styles y Chris Pine

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 6 de septiembre el cantante Harry Styles se volvió tendencia debido a que presuntamente escupió en el pantalón del actor Chris Pine con quien comparte créditos en la cinta Don't Worry Darling, la cual se presentó de manera oficial durante el Festival de Cine Internacional de Venecia, acción que aparentemente demostraba que los miembros del elenco no tenían buena relación, afectando a la vez a la publicidad de esta cinta.

En aquel entonces, se hizo viral un video donde mientras Pine aplaudía junto con l resto de la audiencia, el exintegrante de One Direction llegaba a su lugar y, previo a sentarse, aparentemente escupe saliva al actor, lo que provoco que el histrión de 42 años no solo dejara de aplaudir sino que además dejó ver una expresión de desagrado que reforzó la teoría de tener fluidos corporales del intérprete de As it was.

Aunque han pasado algunas semanas desde este evento, ahora Olivia Wilde decidió poner fin a esta pelea luego de ser invitada al programa The Late Show with Stephen Colbert, donde defendió a su pareja, el cantante británico resaltando que no había hecho tal acción, todo mientras no dejaba de sonreír al conductor de esta emisión, al tiempo que volteaba a la cámara para lucir muy convincente.

"No lo hizo. Creo que es un ejemplo perfecto de personas que buscan drama donde pueden. De hecho, Harry no le escupió a Chris. ¡Realmente no lo hizo!", aseveró.

Cabe destacar que antes de la declaraciones de la novia de Harry Styles, el representante de Chris Pine también había dejado claro que el cantante no le había hecho tal desaire al actor, algo por lo que ofreció una entrevista en donde hizo hincapié en que todo se trataba de especulaciones con la finalidad de crear drama; incluso, revelado que durante el rodaje y ahora durante la promoción de la película, ambos actores mantenían respeto mutuo.

"Esta es una historia ridícula: una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas. Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres, y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", remató.

