Luto en Televisa: Tras dura enfermedad y luchar por vivir, conductor de 'Hoy' da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar hace unos meses en pleno programa Hoy que desde hace unos años lucha contra una dura enfermedad, un polémico conductor se viste de luto y da trágica noticia. Se trata de Arath de la Torre, quien el pasado mes de enero estremeció a todos en el foro de Televisa al confesar durante el programa en vivo que le diagnosticaron depresión desde hace 3 años, llegándose a sentir tan mal, que incluso señaló que no tenía ganas de vivir.

"Yo tengo que confesar aquí que yo padezco de depresión desde no sé hace cuánto tiempo, pero hace 3 años me detectaron formalmente la depresión (...) Era una especie de gris negra que traía todo el día. Que no quería vivir, no quería levantarme, o sea, me levantaba y ya quería que fuera de noche para regresarme a mi casa a hacer todo rápido. Lloraba a solas, no sabía que estaba pasando", dijo entonces Arath, pues acababa de sufrir la muerte de su padre.

Instagram @arathdelatorre

Tras ser expulsado del reality show El Retador y aparecer ese jueves 22 de septiembre caracterizado como mujer al interpretar al personaje 'Ema Encerado' (en honor a la jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy Ema Pulido) en el matutino Hoy, el conductor lamentó la trágica muerte de un querido colega: el cineasta Jorge Fons, a los 83 años. El conductor se vistió de luto en sus redes sociales y se despidió del colaborador de Televisa con un emotivo mensaje.

Con mucho dolor por la pérdida, Arath lamentó el deceso del director de películas como Rojo Amanecer y El callejón de los milagros y telenovelas como Una Familia con Suerte, donde ambos trabajaron juntos. Además, Fons también colaboró en otros melodramas de la televisora como Mi Pecado, Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo y Sueño de amor en 2016, la cual fue su último trabajo en la pantalla chica.

"Descanse en Paz, uno de mis grandes mentores y amigos. Un director que revolucionó el cine y con una pasión desbordada por su oficio", escribió el presentador junto a una fotografía de los dos y agregó: "Tuve la oportunidad de crear junto con él a 'Pancho López' y tenerlo un año dirigiendo Una Familia con Suerte. Se fue el maestro, pero deja un legado invaluable en todos los sentidos. Gracias, Gracias Gracias Maestro".

Por su parte, los conductores en el programa Hoy, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Tania Rincón, Paul Stanley, entre otros, lamentaron la pérdida del directos y lo despidieron con un aplauso luego de recordar su gran trayectoria artística en el matutino. Redes del programa Hoy retomaron las condolencias de Arath, quien en los últimos meses ha estado envuelto en polémica por el presunto escándalo de infidelidad a su esposa y críticas por su actitud, detalles que él ha negado y les ha restado importancia.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna