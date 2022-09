Octavio Ocaña: Tras la captura de un presunto culpable, novia del actor lanza fuerte advertencia

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- A 1 mes de que el entrañable actor de Vecinos, Octavio Ocaña, cumpla su primer aniversario luctuoso, su hermana, Bertha, compartió en redes sociales un comunicado en el que se informa que le presunto culpable es uno de los policías que se encontraba durante la persecución al histrión aquel fatal 29 de octubre, quien fue identificado como Leopoldo N. Pese a los grandes avances la familia del famoso, de 22 años, en la investigación, la prometida de éste publicó un video en Instagram, en el que afirmó que no veía un alentador panorama, al mismo tiempo lanzó una fuerte amenaza.

De acuerdo con información brindada por la que alguna vez fue la prometida de la estrella de televisión, el sospechoso tendrá una audiencia de control este jueves, 22 de septiembre, a las 19:30 horas, momento en el que se definirá su situación jurídica. Por otro lado, parece ser que el acusado llevará su proceso legal en libertad, pero con un localizador electrónico, esto según información de la jueza de Control del Poder Judicial del Estado de México con sede en Tlalnepantla. Por otro lado, tendrá que acudir de manera periódico al centro Estatal de Medidas Cautelares y, en caso de darse a la fuga o de no asistir a dichas reuniones lo enviarán a prisión preventiva.

Fotografía de Octavio Ocaña y Nerea Godínez

Por su parte, Nerea Godínez publicó un video en su cuenta de la red social de la cámara multicolor donde habló un poco acerca del tema e hizo importantes revelaciones sobre el caso, al grado de insinuar que había un desalentador panorama para poder encerrar a los culpables de la muerte del actor de Hermanos y Detectives, Amor letra por letra; y Lola, érase una vez. Cabe señalar que, la joven, compartió dos clips, en el primero dijo lo siguiente.

Resulta que el policía que le disparó a Octavio, Leopoldo N. tuvo su primera audiencia y ahora puede salir bajo fianza. Yo no sé cuánto creen que vale la vida de Octavio, pero yo no creo que su vida pueda pagar lo que nos quito, entonces, se me hace algo super grave que está pasando esto. También uno de los puntos más importantes que me enc... y es la primera nota que salió de Aristegui dice que los dieron de baja a todos los policías, incluyendo a Leopoldo N.