Pidió limosna y lavó baños: Tras romance con mujer y despido de TV Azteca, actriz vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una controversial actriz y conductora, quien destacó como la jueza de hierro en el reality La Academia de TV Azteca, reaparece en pantallas del programa Hoy. ¿Vuelve a Televisa? Se trata de Lolita Cortés, quien tras pasar por duros problemas económicos por los que aseguró no tenía ni para comer, fue contratada por la producción del matutino Hoy el año pasado, sin embargo, los traicionó y volvió a las filas del Ajusco, visitando también el foro de la competencia, Venga la Alegría.

Durante la pandemia por Covid-19 y luego de años de fama en el Ajusco y en el teatro musical, Lolita quedó en la ruina ante la falta de trabajo e ingresos, por lo que tuvo que pedir limosna a través de redes sociales e incluso recurrió a vender sus bienes para obtener un poco de dinero. Tras problemas de salud por los que se tuvo que someter a una cirugía, su situación se complicó y confesó que hasta pidió trabajo en una panadería para lavar baños ya que estaba desesperada.

Luego de contar su calvario, la empresa de San Ángel la contrató para ser jueza en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y tras estar por dos temporadas, para la tercera renunció y volvió a TV Azteca, ya que la llamaron para La Academia 20 años, traicionando a la televisora. Cortés siempre ha sido irreverente, pues cabe recordar que hace unos meses impactó al salir del clóset como "queer y bisexual" y confesar que tuvo un romance con una mujer, pese a que actualmente tiene pareja: el actor y director Elías Ajit.

Y precisamente esa irreverencia y carácter fuerte provocó polémica cuando estaba en el programa, pues protagonizó muchas peleas y momentos de tensión, los cuales fueron recordados este jueves por el programa Hoy ahora que se acerca la cuarta temporada, la cual será una edición de los mejores de cada temporada. Algunos de los encontronazos más fuertes fueron entre Latin Lover y Laura Bozzo, Lolita Cortés y Vanessa Arias, la cubana Lis Vega y el reemplazo de Lola en el jurado, Ema Pulido.

Y es que la pista de baile ha sacado chispas por tremendos agarrones entre integrantes del jurado y participantes. Y no se quedan atrás los pleitos que subieron de tono entre Bozzo y Lola, además del de Ema con Manelyk González. Y no solo fueron estas peleas entre el jurado y los famosos las únicas que elevaron la tensión, también hubo quienes sacaron su lado más oscuro debido al estrés de la competencia y al no congeniar con algunas parejas de baile, como fue el caso de Ivonne Montero, quien arremetió contra Agustín Arana en pleno programa en vivo luego de que sufriera una lesión en el cuello y él "ni siquiera la llamara para ver cómo estaba".

Por su parte, Arantza Ruiz también tuvo roces con 'El Potro' Caballero, Manelyk con Carlos Speitzer y Lis Vega con Raúl Magaña. El gran estreno de la edición 'Campeón de Campeones', que será la nueva temporada del popular reality, regresa el próximo lunes 10 de octubre, aunque por el momento se desconocen qué participantes volverán al matutino y si regresará Lolita luego de haber estado en La Academia tras su salida de las filas de TV Azteca.

