Quinta mujer se suma a acusaciones contra Adam Levine, pero su esposa confiaría en su fidelidad

Ciudad de México.- Luego de que cuatro mujeres se pronunciaran contra el cantante Adam Levine, a quien acusaron de haber tenido actitudes inapropiadas con ellas en redes sociales, y que el mismo vocalista de la banda Maroon 5 saliera a romper el silencio al respecto, surgió nueva información acerca de cómo se encuentra Behati Prinsloo, esposa del intérprete y madre de sus dos, pronto tres, hijos.

Una fuente reveló a EOnline que la modelo de Victoria's Secret, que actualmente está embarazada de su tercer hijo, considera que su esposo nunca le fue realmente infiel, si bien él admitió haber intercambiado mensajes coquetos con algunas chicas, por lo que cree firmemente en su palabra.

No hay excusas para su comportamiento inapropiado, pero él dice que no fue nada físico. Está decepcionado consigo mismo y molesto por haber herido a su familia de esta manera. Es una llamada de atención y le ha hecho darse cuenta de que tiene mucho que trabajar", precisó la fuente cercana a la pareja.

El informante cercano a Prinsloo, originaria de Namibia, reveló que si bien la modelo de 34 años está molesta por lo sucedido, le cree cuando le dice que no hubo ninguna aventura y que han permanecido juntos todo este tiempo: "Ella siente que están felizmente casados y está sorprendida al descubrir lo que estaba pasando a sus espaldas".

Cabe recordar que la pareja conformada por Adam Levine y Behati Prinsloo se casó en 2014 y actualmente son padres de dos niñas: Dusty Rose, de 5 años, y Gio Grace, de 4, mientras esperan a su tercer hijo. La modelo había externado su deseo de tener una familia grande, con hasta cinco hijos.

Mientras, una quinta mujer salió para acusar al intérprete de 'Girls Like You' de tener una 'coqueta' conversación en redes sociales. La joven identificada como Ashley Russell, quien tiene una cuenta relacionada con la vida fitness en Instagram, con poco más de cuatro mil seguidores, afirma que a principios de este año, el cantante veía sus historias, le daba 'like' a sus post y le envió mensajes.

En entrevista con el Daily Mail, la chica de 21 años reveló que Levine le enviaba mensajes "casi todos los días, alrededor de las 20:00 horas" y que generalmente le daba ‘me gusta’ a historias relacionadas con ejercicios del trasero y que siempre respondía con algo relacionado con ejercicios de gimnasio para pierna o glúteos.

Rusell indicó que pesó que era "raro" que el intérprete le hablara, pero que quiso continuar las conversaciones para ver qué tan lejos llegaba: "Dijo que me encontró en la sección de 'Discovery' en Instagram porque le gusta lo fitness, y yo tengo una cuenta de fitness. Sabía que era raro así que quise seguir para ver si se ponía peor. Cuando le dije que lo descubrirían enviando mensajes a mujeres como yo, dejó de escribirme".

