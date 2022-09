Salió del clóset: Tras besarse con actriz y dejar TV Azteca, conductora llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien en plena pandemia firmó su primer contrato para trabajar en TV Azteca, de nueva cuenta sorprendió a todos los televidentes pues este jueves 22 de septiembre se unió al programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de la también actriz Liliana Arriaga 'La Chupitos', quien se dio a conocer en la pantalla de Televisa y ha trabajado más de 20 años con ellos.

La comedianta ha formado parte de exitosos programas como Hoy, La hora pico, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes, sin embargo, hace un tiempo acabó vetada de la televisora de San Ángel por cambiarse a las filas de la cadena Estrella TV en Estados Unidos. Además de que en 2020 los traicionó uniéndose a las filas de la empresa del Ajusco por invitación del fallecido Alberto Ciurana.

Fuente: Internet

Como se recordará, el entonces director de contenido y distribución la invitó unirse al talento de Televisión Azteca, lo cual le permitió trabajar en sus programas más famosos como VLA, Todos quieren fama e incluso hasta llegó al foro del programa de espectáculos Ventaneando con Pati Chapoy. Sin embargo, desde el pasado 2021 'La Chupitos' ya se reintegró a Televisa y ha aparecido en varias emisiones de la televisora.

Cuando estuvo invitada en el programa de Unicable Más noche con el conductor Yordi Rosado, la irreverente actriz terminó admitiendo que alguna vez había coqueteado con una mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto". Y meses más tarde al llegar al foro de Montse&Joe, Liliana acabó besándose con otra mujer quien fue 'Rosa Concha', cómico personaje interpretado por Héctor Ramírez.

Durante la mañana de este jueves 22 de septiembre 'La Chupitos' también causó furor pues se unió al elenco estelar de Hoy, integrado por Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Arath de la Torre, Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Legarreta y Paul Stanley, para llevar el mejor entretenimiento a los televidentes y seguir hundiendo el rating de la competencia VLA, el cual ha ido a la baja en los últimos días e incluso hasta ha sido superado por Sale el Sol.

Elenco de 'Hoy'

Liliana sin duda alguna es uno de los personajes favoritos de la televisora de San Ángel y por ello la productora Andrea Rodríguez Doria decidió darle trabajo este 2022 como colaboradora de su matutino. Desde que participó en la segunda temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, el público de Las Estrellas la aclamó y por ello ahora acude dos veces a la semana al foro de Hoy.

La Chupitos en 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy