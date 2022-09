Se volvió hombre: Tras abusar del bótox y retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca se une a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien se convirtió en hombre en Televisa y dejó a todos en shock por su transformación, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Ninel Conde, quien se retiró de las telenovelas para enfocarse en la música, sin embargo, recientemente ha sido víctima de duras críticas tanto por su apariencia física (ya que la señalan de abusar del bótox) como de su interpretación de Provenza, tema de la colombiana Karol G.

El llamado 'Bombón Asesino' empezó su carrera en los años 90, sin embargo, luego se cambió a TV Azteca, donde participó en melodramas como Catalina y Sebastián y Como en el cine. En 2004 regresó a las filas de San Ángel y actuó en proyectos como Rebelde y Fuego en la Sangre, aunque lleva 5 años sin hacer una telenovela ahí pues se retiró de la ficción para dedicarse a su música, además de que también publica contenido exclusivo en una conocida plataforma.

Ninel Conde y su cambio físico

La actriz, quien ha sido duramente criticada en los últimos años por presuntamente abusar de cirugías y arreglitos en el rostro (incluso han hecho memes sobre su drástico cambio físico), ahora aparece en redes del programa Hoy luego de sorprender a todos con su transformación en hombre, luego de caracterizarse como el trapero boricua Bad Bunny en el reality de Televisa Tu cara me suena y también El Retador, donde se dio tremendo beso con Lupillo Rivera.

Tras estar en el ojo el huracán por supuestos nuevos 'arreglitos', ahora Ninel apareció en la cuenta de Twitter del matutino luego de que en uno de sus conciertos interpretara un cover de Provenza, canción de la colombiana Karol G. Aunque es uno de los hits del momento, su presentación no fue bien recibida por fanáticos de Karol, quienes arremetieron contra Ninel en el clip, mismo que se volvió viral en redes sociales.

"Haré de cuenta que no ví eso", "Qué es esto, mis oídos sufren", "No por favor que no sea cierto", "Ya imagino la cara de Karol G, cuando la escuche", "Haré de cuenta que nunca lo escuché", fueron algunos de los comentarios que dejaron internautas en la publicación. Por el momento, ni Ninel ni Karol se han pronunciado al respecto, sin embargo, el 'Bombón Asesino' ya ha dejado claro que no le interesan las críticas o malos comentarios, ya que está tranquila y recibe el apoyo incondicional de sus seguidores.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna