Shock en TV Azteca: Tras atrasar final, 'Warrior' da anuncio y filtran al eliminado de 'Survivor México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las redes sociales ya comenzó a circular el nombre del próximo participante eliminado de Survivor México y el público de TV Azteca se encuentra en shock pues ya solo quedan unos cuantos días antes de la gran final; se avecinan más cambios en el reality de la televisora del Ajusco según información que recién compartió Carlos Guerrero 'El Warrior' con los sobrevivientes.

Durante el día de ayer martes la producción de este programa confirmó que el esperado desenlace se había retrasado una semana más y ahora se realizaría el viernes 30 de septiembre debido a a los estragos que dejó el huracán Fiona en República Dominicana. Sin embargo, las transmisiones de esta semana se realizarán de forma normal e incluso la noche de ayer ya se conoció a otro sobreviviente eliminado.

David Andrés fue eliminado de 'Survivor México'

Lamentablemente la persona que tuvo que dejar sus sueños de conquistar la tercera temporada de Survivor fue David Andrés de la tribu Halcón. A lo largo de todos estos 60 programas el famoso bailarín se convirtió en uno de los participantes favoritos del público de Azteca Uno y muchos creían que él sería uno de los finalistas, no obstante, no superó la prueba en el Duelo de Extinción donde se enfrentó a Cuchao y Kenta.

David confesó que no estaba sorprendido de que su nombre apareciera en las votaciones del Consejo Tribal y confesó que sabía que su tocayo David Ortega y Cyntia Cofano habían votado por él pero aseguró no estar molesto. Por otro lado, 'El Warrior' dio un importante anuncio y es que dijo que ya no habrían más votaciones pues el próximo consejo se realizaría hasta el día de la gran final.

De esta forma se cree que las eliminaciones serán en juego directo y que solo se salvarán los sobrevivientes que ganen las pruebas. En las redes ya circulan los spoilers para el programa de este jueves 22 de septiembre y supuestamente el eliminado del día será Cuchao Pérez. Él llegó a las playas siendo parte de la Tribu Jaguar pero luego decidió cambiarse a los Halcones y debido a una alianza que hizo Yusef con Nahomi, él siempre estuvo blindado de la eliminación y su primera extinción la vivió ahora que está en la Fusión.

Cuchao sería el siguiente eliminado

Fuente: Tribuna