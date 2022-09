Tras 'veto' de la farándula y ser acusado de violencia doméstica, actor tendría nueva relación

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si algo es bien sabido de la industria de la farándula en Hollywood es que puede llegar a ser un poco caprichosa y es que, a veces una afamada estrella puede encontrarse en lo más alto, cuando de un momento a otro, puede ser 'cancelado masivamente, ejemplos de ello se han visto demasiados, aunque el más controversial fue el del polémico actor, Johnny Depp, quien desde hace algún tiempo se había encontrado en el ojo del huracán, después de que su exesposa, la actriz de Aquaman, Amber Heard lo acusó de violencia doméstica.

Derivado de estos hechos, el histrión perdió varios contratos millonarios, siendo el más conocido el de la precuela de Harry Potter, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, donde le daba vida al antagonista 'Gellert Grindelwald'; sin embargo, Depp no regresó para la tercera entrega, Los Secretos de Dumbledore, lo que propició el descontento de algunos fans y la alegría de otros, mientras tanto, el famoso demandó a la intérprete de 'Mera', en lo que se conoció como 'el juicio del año'.

Fotografía de Johnny Depp y Joelle Rich

Después de unos meses turbulentos, el actor favorito de Tim Burton ganó la batalla legal, lo que hizo que su imagen se limpiara y la industria nuevamente lo idolatrara, al grado en el que firmó contratos millonarios con Dior y vendió sus obras por millones de dólares. Mientras tanto... ¿cómo iba la vida amorosa de Johnny? Como algunos recordarán luego de que su abogada, Camille Vasquez le dio la victoria a Depp hace algunos meses, en el juicio de Estados Unidos, muchos especularon que ambos mantenían una relación, pero esto no fue así, de hecho, fue la misma especialista en leyes quien salió a desmentir los rumores afirmando que se trataban de pensamientos "sexistas".

Sin embargo, la gente no se encontraba alejada de la realidad y es que, el actor de El Joven Manos De Tijeras sí se encontraba en medio de un romance con una abogada, pero no era Vasquez, sino con Joelle Rich, quien lo representó en Reino Unido durante su demanda de difamación contra The Sun, esto según información de Page Six. Cabe señalar que la presunta nueva pareja de Johnny es una mujer casada, pero separada, lo que significa que o aún no se divorcia o está en proceso.

Joelle Rich tiene una relación con Johnny Depp

También se sabe que, una fuente de US Weekly confesó que tanto la abogada británica, como el histrión han tenido encuentros discretos en hoteles, así como también estuvo en Virginia para demostrar su apoyo a Johnny. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo tiene del inicio de la relación o si ésta comenzó desde el juicio contra el medio británico.

