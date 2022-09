Vetada y divorciada: Tras amorío con dueño de Televisa y cirugías, actriz llega desfigurada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas, quien se divorció en dos ocasiones y sostuvo un romance con el fallecido dueño de Televisa Emilio Azcárraga, aparece en redes del programa Hoy ya que un conductor ventiló una anécdota de su pasado. Se trata de Lucía Méndez, quien luego de recibir críticas por 'desfigurar' su rostro por presuntas cirugías, fue recordada por Yordi Rosado, quien en su programa reveló la vez que sacó a bailar a la diva mexicana y ella le dijo que sí.

Como se recordará, Lucía protagonizó telenovelas en la televisora de San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana, convirtiéndose en la 'Reina de las Telenovelas'. No obstante, la mexicana de 67 años fue vetada de la empresa durante 15 años porque se fue a trabajar a Telemundo. A su regreso a México, se unió a TV Azteca donde hizo Tres veces Sofía y Golpe Bajo.

Lucía Méndez ha tenido un drástico cambio físico

Aunque se dijo que el veto de Lucía había sido por su actitud "déspota y de diva", como algunos en el medio señalaban, otros sostenían que habría sido porque fracasó el castigo fue por su actitud "de diva" en esos entonces, otros pensaron que fue porque fracasó su romance con Emilio 'El Tigre' Azcárraga Milmo (QEPD). Y es que la actriz reveló que sí tuvo un romance con el empresario, pero cuando ambos estaban solteros: "Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", dijo hace años.

Pese a críticas de usuarios, quienes han señalado que luce "desfigurada e irreconocible" por presuntamente abusar del bisturí, aunque ella niega cirugías, la actriz luce espectacular y en su momento fue la mujer más deseada del espectáculo. Así lo confirmó Yordi Rosado, quien en su programa De Noche con Yordi Rosado reveló que aunque siempre tuvo inseguridades a la hora de ligar, empezó a dejarlas atrás y se convirtió en todo un rompecorazones.

En las declaraciones que fueron retomadas en redes del programa Hoy, el conductor de Televisa aseguró que pasó por momentos complicados luego de ser rechazado, ya que sus amigos eran "hiper ultra galanes", sin embargo, optó por "volverse divertido" como otra habilidad para conquistar al sexo opuesto. Fue así como contó lo que sucedió el día que coincidió con 'La Méndez' en un antro, la sacó a bailar y ella aceptó, pese a ser 17 años mayor que él.

"Llegó Lucía Méndez, digo, ya era más grande que yo, con todo respeto, pero sí evidentemente es de otra generación, pero imagínate éramos todos escuincles de 17 años, Lucía lucía hiperfamosa de 25-26, mega famosa y todo el mundo impactado", comentó y señaló que se animó para sacarla a bailar, pese a que sus amigos le decían que era imposible que le dijera que sí: "Les digo a mis amigos: 'la voy a sacar a bailar', me dicen: 'No hay manera, o sea, nadie se le acerca, ni el dueño del antro".

No obstante, la diva terminó aceptando su invitación: "Dije: 'la voy a sacar a bailar y va a bailar’, la saqué y bailó, y bailamos bien, no creas que me hizo nada más el favor", concluyó Yordi. Como se recordará, Lucía hizo su última telenovela en el 2011 y participa en el reality show Siempre Reinas, en el que participan también las actrices Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera.

Fuente: Tribuna