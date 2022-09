VIDEO: Así reaccionó Daniel Bisogno a la pregunta de si tiene un romance con un hombre joven

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hasta hace relativamente poco, Daniel Bisogno no protegía tanto su vida personal, pues hablaba con total libertad de sus matrimonios, divorcios y relaciones, pero ahora el conductor asegura que ha decidido "no salir a explicar nada, porque no hay nada qué explicar", es decir, se da la oportunidad de amar, pero no lo hace público.

Basta con que esté contento y las personas con las que estoy estén felices de verme feliz, eso lo decidí hace tiempo porque yo ventilé mis bodas, mis divorcios, y creo que lo más sano en este momento para ver si surge una relación concreta es mantenerlo así", dijo el famoso.

Con esta nueva filosofía de vida, el presentador de Ventaneando se acercó a la prensa para hablar de su participación en la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio. No obstante las preguntas respecto a su puesto romance con un hombre joven no se hicieron esperar, pero lejos de molestarse Bisogno aseguró que no le da importancia a ese tema.

Me tienen sin cuidado esas cosas, que cada quién diga lo que se le hincha la gana, cada quién sabe lo que hace y jamás se tiene que dar explicaciones de tu vida a nadie, desde mi punto vista, ninguna explicación de nada. Lo que importa es que la gente sea feliz y de eso se trata la vida", expresó.

Luego de su divorcio de Cristina Riva Palacio en 2019, la vida sentimental así como su orientación afectiva han sido temas de debate y especulación, en particular después de la publicación de un video donde se observa a Daniel presuntamente besando a otro chico en un bar de la Zona Rosa de la Ciudad de México, una de las áreas más frecuentadas por la comunidad LGBT.

El presentador mexicano, también conocido como 'Muñe', se encuentra actualmente vinculado amorosamente al joven de nombre Jesús Castillo, a quien conoció hace poco más de 3 años, a través de su amigo Luis Rivas, de quien el conductor de TV Azteca fue padrino de bodas en 2018. Desde entonces han sido fotografiados juntos en diversas ocasiones, siempre muy cariñosos y contentos.

Daniel Bisogno y Jesús Castillo posan juntos

Fuente: Tribuna