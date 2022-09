Adiós TV Azteca: Tras pleito con Chapoy y 10 años al aire, ejecutivos corren a conductor de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso y querido conductor, quien en el año pasado estuvo involucrado en una polémica con Pati Chapoy, confirmó que los ejecutivos de TV Azteca lo dejaron fuera de un importante proyecto y admitió que está "ardido". Además de que ya se anunció que uno de sus programas saldrá del aire pronto en Azteca Uno debido a que comenzarán a retransmitir la exitosa serie Rosario Tijeras.

Se trata del carismático 'El Capi' Pérez, quien empezó su carrera en TV Azteca Aguascalientes conduciendo el programa Échele Primo y hasta que en 2011, dio el salto a la televisora del Ajusco en la CDMX. Empezó siendo discípulo de la líder del programa Ventaneando y fue reportero de los desaparecidos programas Los del 7 y Deberían estar trabajando y además de que luego trabajó por un año en El Hormiguero MX.

Fuente: Instagram @elcapiperez

En 2014 lo invitaron a sumarse al equipo de Venga la alegría tras la salida de Mauricio Mancera y hasta la fecha se mantiene al aire siendo de los más queridos por el público. Sin embargo, sus irreverentes bromas y pesado sentido del humor también le han acarreado problemas y es que hay que recordar que el año pasado Chapoy, Pedro Sola y parte del equipo de Ventaneando lo destrozaron en vivo por una broma que le hizo a Laura G.

Esta situación de inmediato desató rumores de que entre Pati y Pérez había fricción y desde la salida de Sandra Smester se ha venido diciendo que el conductor tiene los días contados dentro de la empresa del Ajusco, donde lleva más de 10 años al aire. Desde hace varios días se viene anunciando que el conductor perderá uno de sus programas y ahora se sabe que a partir de este sábado 24 de septiembre La Resolana Nius sale del aire.

Fuente: Twitter @lacomadritaof2

Tras la llegada de la nueva administración con Adrián Ortega se tomó de hacer ajustes en el Canal Azteca Uno y a partir de ya La Resolana versión sabatina ya no forma parte de la programación pues de ahora en adelante se transmitirá la repetición de Rosario Tijeras. Y aunque por un tiempo se sospechó que 'El Capi' era el favorito de los ejecutivos del Ajusco, él acaba de confirmar que fue desairado para un esperado proyecto.

El originario de Aguascalientes confirmó en entrevista con Edén Dorantes que no fue seleccionado para ser parte del equipo que viajará a Qatar para cubrir el Mundial de Futbol y dijo que no sabe porqué lo dejaron fuera : "No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. No sé, no tengo ni idea (de la razón por la que no lo llamaron)", explicó. Pérez comunicó que sí fue un golpe para él perder esta oportunidad pero dijo que está resignado a ver los partidos desde casa.

Sí me ardió un poquito porque estoy en mi pick, pero voy a estar apoyando desde la banda al equipo".

Fuente: Tribuna