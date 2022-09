Adiós 'VLA': Tras 14 años retirada de Televisa y varias cirugías, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien lleva 14 años retirada de las telenovelas de Televisa y recientemente hizo su debut en TV Azteca, sorprendió a los televidentes porque este viernes 23 de septiembre reapareció en el programa Hoy y habló sin pena sobre sus cirugías estéticas. Se trata de Sara Maldonado, quien decidió renunciar a su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel para irse a Telemundo y luego al Ajusco.

La originaria de Xalapa, Veracruz, se dio a conocer por su participación en melodramas como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite, Mundo de fieras y Tormenta en el paraíso, la cual fue la última que realizó para el Canal de Las Estrellas. A partir de 2010 Maldonado decidió cambiarse a las filas de Telemundo, donde realizó proyectos como Aurora, La reina del Sur y Camelia la texana.

Fuente: Internet

En 2017 la mexicana de 42 años debutó en el Canal Azteca Uno donde hizo el melodrama Las Malcriadas y volvió a Televisa pero solo para hacer la serie Los elegidos. Mientras formó parte del Ajusco Sara llegó a aparecer en programas como Venga la Alegría y hasta La Resolana, sin embargo, tras la llegada de la pandemia se volvió a alejar de la televisión y es que en 2020 se enfrentó a uno de los golpes más duros de su vida.

Maldonado sufrió la pérdida de un bebé en diciembre y poco después se enteró que su entonces novio la había engañado. Aunque se dijo que la actriz llegó a estar en depresión, sin embargo, ella resurgió y apareció más guapa que nunca luego de hacerse diversos arreglitos que la ayudaron a renovar su figura. Se realizó una lipoescultura, se quitó los implantes de senos y pidió que su propia grasa se la pasaran a glúteos y al pecho.

Este año la veracruzana, quien antes de esta decepción estuvo casada con Billy Rovzar y se divorció de él en 2011 tras tres años de matrimonio, regresó a la actuación con la obra de teatro Prueba perfecta. Tras meses de misterio y especulaciones, la noche de ayer jueves Sara fue captada en un evento de la CDMX por las cámaras de Hoy y brevemente accedió a hablar con los reporteros que la estaban esperando.

Pese a que ha recibido críticas por un supuesto abuso de cirugías, Maldonado confesó que ella está muy feliz por los resultados de sus arreglitos estéticos que ha tenido: "Lo que se ve, no se juzga... ¡ahí voy, ahí voy!", dijo con una gran sonrisa y añadió que no descarta hacerse otro procedicimiento: "Nunca digas nunca, yo pensé que nunca me iba a hacer nada y ahorita estoy contenta y manteniéndome haciendo ejercicio y comiendo bien".

Fuente: YouTube Hoy

Fuente: Tribuna