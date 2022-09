Ciego y divorciado: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 30 años en Televisa y haber quedado en silla de ruedas un tiempo por problemas de salud, un famoso galán de telenovelas aparece en el programa Hoy con fuertes declaraciones. Se trata del actor Jorge Salinas, quien hace unos meses confesó que estuvo al borde de la muerte y hasta en riesgo de haber quedado paralítico. Como se recordará, el histrión causó controversia hace unos días cuando al fin reconoció públicamente a Valentina Noli, a quien procreó con la actriz Andrea Noli.

Salinas debutó en la televisora de San Ángel en 1991 en Cadenas de amargura. También fue el galán de otros melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. Aunque era reconocido como uno de los actores principales por excelencia, perdió su contrato de exclusividad y buscó trabajo en Imagen Televisión. Poco después, fue captado luciendo irreconocible, pues subió 20 kilos y se veía con una imagen muy diferente.

Jorge Salinas tuvo un drástico cambio físico

Tras divorciarse de su primera esposa Fátima Boggio y volverse a casar con la villana de telenovelas Elizabeth Álvarez, fue visto utilizando una silla de ruedas para poder moverse en un aeropuerto. Tiempo después, surgieron fotografías de él con un aspecto descuidado y kilos de más. Lo más sorprendente de todo es que hace algunos meses, Salinas confesó que padecía fuertes dolores en la columna y estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar.

Luego de que en La que no podía amar (2011), telenovela que actualmente está siendo retransmitida por el canal TlNovelas, interpretara a un hombre inválido ('Rogelio') y en 2021 diera vida a un hombre ciego en SOS Me estoy enamorando, Salinas se alista para su nuevo protagónico en Perdona nuestros pecados junto a Érika Buenfil, Emmanuel Palomares y Oka Giner. Durante la alfombra roja del estreno de la obra Lagunilla mi barrio ocurrido este jueves, el actor se confesó ante cámaras del programa Hoy.

El actor confesó que se encuentra en un momento de reflexión sobre su vida, luego de reconocer la paternidad de Valentina, hija que procreó con Andrea Noli. Tras el revuelo que provocó con sus palabras, ya que en el pasado puso en duda su paternidad, el artista manifestó que por ahora blindará este aspecto ante la prensa: "No voy a hablar de mi vida privada, de veras, por más bonito y por más en paz que esté, hoy vengo a hablar del teatro y del trabajo que necesitamos tanto los medios como los artistas que nos dedicamos a esto".

Valentina Noli es hija de Salinas y Andrea Noli

No obstante, el actor abrió su corazón y le agradeció a su esposa Elizabeth, además de reflexionar sobre cómo ha cambiado como padre respecto al pasado: "Procuro ser un padre presente, procuro ser un esposo y compañero, procuro domar al dragón y mantenerme contento, porque en esta vida a veces perdemos el tiempo en batallitas absurdas y no nos damos cuenta que lo importante es el hoy, es el ahorita, entonces yo estoy feliz con la mujer que Dios me mandó y sobre todo que me haya hecho caso".

Aunque no dio mayores detalles, el actor se mostró positivo ante su reencuentro con Valentina, actualmente de 16 años: "Nunca voy a estar completo, siempre va a faltar algo, pero estoy armando el rompecabezas de mi vida, no solamente de mi pareja, de mi vida, y estoy mejor que ayer". Por otra parte, el galán de telenovelas externó su descontento con el término "madre soltera", destacando que las condiciones de las personas no determinan lo que son.

“A mí no me gusta, perdóname, eres mamá, si decidiste o no decidiste, como haya sido, eres madre y padre, no eres mamá soltera, te felicito, pero si él fuese papá y mamá, también lo felicitaría, no papá soltero, esos términos no los comparto, yo a ti te felicito por ser una madre presente”, manifestó. Finalmente, ante la pregunta sobre si se arrepiente de no haber estado en muchos momentos de la vida de sus hijos, Salinas solo replicó: “Me arrepiento de muchas cosas”.

