Desfigurada y sorda: Tras 37 años en Televisa y renunciar a 'Hoy', villana vuelve a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida primera actriz, quien pasó por un complicado divorcio pues asegura que sufrió violencia de parte de su exmarido y tuvo que abandonar el programa Hoy por una enfermedad, aparece en las filas de TV Azteca tras confesar que es sorda. Se trata de Olivia Collins, quien apenas hace unos meses dejó a todos en shock al aparecer 'desfigurada' en un programa de Televisa en el que se caracterizaba como bruja.

Collins empezó su carrera en los años 80, participando en obras de teatro, telenovelas y películas. La actriz mexicana de 64 años, quien acabó irreconocible al interpretar a una bruja ('Bruja Casilda') en el programa Albertano contra los mostros, ha participado en melodramas de la televisora de San Ángel como Dulce desafío, María José y Te Sigo Amando, sin embargo, en 1998, se cambió al Ajusco donde participó en El candidato y Como en el cine.

Aunque se retiró un tiempo después de casarse y mudarse a España, la actriz regresó al medio artístico luego de divorciarse, afirmando que pasó por un calvario en su relación. A su regreso a México, participó en proyectos como Dos Hogares, Mi corazón es tuyo, El Bienamado y SOS Me estoy enamorando, además de que se integró al reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy con Oscar Medellín como su pareja, sin embargo, tuvo que renunciar a la competencia en el matutino por sufrir de vértigo.

Hace apenas unos días, Olivia impactó a la farándula al revelar que es sorda. Sí, la artista señaló que a lo largo de toda su vida ha tenido que lidiar con problemas en el oído, abriendo su corazón para confesar que tuvo que ocultar este secreto durante años debido a que en su infancia sufrió de bullying. Collins mencionó que se ha tratado con muchos médicos y especialistas pero todos llegan a la misma conclusión: su sordera es irreversible.

En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, programa de TV Azteca, Olivia se sinceró sobre su reciente confesión durante la presentación de la obra Baño Turco, la cual cumplió 1500 representaciones e invitó a Olivia, Anna Ciocchetti y Ana Patricia Rojo a develar la placa. Tras hacer pública su sordera dijo: "Sí, soy sorda, ¿y qué? Lo decidí porque venía el Día Internacional de la Sordera y pensé que en este momento de mi vida, en esta situación podría liberarme de ese tabú que siempre fue para mí vergonzoso".

Y agregó: "A la vez dije: 'estoy muy orgullosa de hacerlo así y no muchos se hacían dado cuenta'. En el colegio me hacían mucho bullying porque no lo sabían y yo no los pelaba, parecía arrogante en vez de lo que era yo. Eso me llevó a ser más tímida. Es de nacimiento y es en ambos oídos, tengo 30 por ciento de audición en vez de 100", comentó la guapa actriz, quien actualmente trabaja en teatro en la puesta en escena Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve.

